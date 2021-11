https://rumble.com/voxcah-athletes-around-the-world-are-dropping-like-flies-with-heart-problems.html

UN GRAND BEAU TEXTE DE PAUL CRAIG ROBERTS A CE SUJET :

Des athlètes de haut niveau en bonne santé tombent dans le monde entier à cause de la vaccination contre le Covid

Soudain, des athlètes meurent pour la première fois de l’histoire. Ce sont des athlètes à qui l’on a assuré que l’injection d’un « vaccin » contre le Covid les protégerait. Cette assurance était un acte de meurtre de masse par des gouvernements racailles corrompus meurtriers, des établissements médicaux racailles corrompus meurtriers et des putes médiatiques corrompues et meurtrières.

Le « vaccin » ne vous protège pas. Le « vaccin » : (1) cause la mort et de graves problèmes de santé, et (2) détruit votre système immunitaire inné, vous laissant à la merci de tous les virus et maladies.

On vous a menti par ceux en qui vous aviez follement confiance. Le « vaccin » est le génocide.

Pensez aux nombreuses étapes de l’arnaque Covid en cours (https://www.paulcraigroberts.org/?s=The+Covid+Deception). L’utilisation du test PCR pour créer un grand nombre de faux cas de Covid pour convaincre les gens qu’il y avait une pandémie. L’attribution de tous les décès dus aux comorbidités et même aux accidents de moto comme décès de Covid afin de créer une fausse image de la létalité du virus. La promesse que le double vaxx signifiait une protection permanente et un retour à la vie normale – souvenez-vous des publicités vidéo sponsorisées par des gouvernements menteurs et par des Big Pharma menteurs montrant des gens faisant la fête et dansant grâce à un double vax. Maintenant, vous avez besoin de rappels sans fin tous les six mois pour être « protégé ». Remarquez le silence officiel sur le grand nombre de décès et de maladies permanentes graves associés au vaccin dans les systèmes de notification des effets indésirables. Notez que la plupart des personnes malades sont, de manière disproportionnée, les vaccinées. Notez les preuves scientifiques croissantes que le « vaccin » détruit le système immunitaire inné, et la forte augmentation du nombre de personnes vaccinées qui meurent de toutes sortes de maladies. Notez la vaccination forcée des enfants qui ne sont pas menacés par le virus mais qui ont des crises cardiaques dues au vaccin — https://www.paulcraigroberts.org/2021/11/12/us-childrens-hospitals-now-overwhelmed-with-infant-cardiac-patients/. Notez que chaque injection de rappel ajoute plus de protéines de pointe toxiques et d’autres éléments dangereux du vaccin dans votre corps.

Aucune des preuves n’arrête la quête d’une « vaccination » universelle et continue.

Un grand nombre de scientifiques et d’experts médicaux se sont exprimés. Voici l’une des dernières : https://www.globalresearch.ca/the-covid-outbreak-biggest-health-scam-of-the-21st-century-report-by-1500-health-professionals/5737838

Pourquoi les gouvernements et les établissements médicaux refusent-ils d’écouter les experts ? Pourquoi les médias putains refusent-ils de rapporter les preuves fournies par des experts de renom ?

Après tous les mensonges que nous ont nourris les gouvernements et les établissements médicaux, comment leur faire confiance ? L’humanité a-t-elle été réduite à une bande de lemmings idiots marchant sur la falaise ?

Comme le « vaccin » détruit le système immunitaire humain inné et provoque également des effets secondaires mortels et nocifs, le « vaccin » est bien plus dangereux que le virus Covid.

À l’heure actuelle, l’explication la plus plausible de « Mort par le vaccin Covid » est que l’élite met en œuvre, après des années de préparation, son plan pour réduire la population humaine.

