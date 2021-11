Irlande : annonce d’un couvre-feu, nouvelles restrictions. Explosion de l’épidémie avec un des taux d’incidence les plus élevés du monde !

Et 90% de double-vaccinés !

➡️ Ce n’est même plus une tyrannie sanitaire mais une mise en esclavage des peuples…jusqu’à sursaut vital ! pic.twitter.com/8U5hPXreDY