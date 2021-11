De toute manière ils nous tiennent et vont nous exterminer d’ici cinq dix ans

Avec la bénédiction de la masse des abrutis. Elle a tout subi et subira encore plus (prédiction de Debord dans les Commentaires). Pas de maison, pas de bagnole, pas de compte bancaire, un QR à vie et même pas de fromage (cf. les échos d’hier).

Les élections ont toujours été un piège à cons. Critiquer le votant de Zemmour ne sert qu’un ego cramoisi et bon à cliquer. Seule une sortie rageuse violente et désespérée pourrait nous sauver. On ne la fera pas. Trop mous pour ça. Ce sera donc chacun pour soi et Dieu contre tous. Avec Kaspar Hauser comme seul survivant.

COVID-19: MACRON N’ÉCARTE PAS UNE GÉNÉRALISATION DE LA TROISIÈME DOSE

Par L.A. avec AFPLe 18/11/2021 à 22:23

Le président Emmanuel Macron, le 13 septembre 2021 à l’Elysée – Ludovic MARIN © 2019 AFP

Le chef de l’Etat a affirmé dans les colonnes de La Voix du Nord attendre « l’avis des autorités sanitaires » sur l’utilité d’une troisième dose pour l’ensemble de la population.

Une 3e dose bientôt généralisée à l’ensemble de la population? Interrogé sur le fait d’intégrer la dose de rappel au pass sanitaire de tous les Français, Emmanuel Macron a a dit ce jeudi soir dans une interview accordée à La Voix du Nord attendre « l’avis des autorités sanitaires ».

« Pour les immunodéprimés, les personnes âgées, on sait que le bénéfice-risque est positif. S’il s’avère qu’une troisième dose est efficace et nécessaire pour les autres publics, évidemment, on l’intégrera dans la logique du passe » sanitaire, a-t-il ajouté.

Nouveau coup de fouet pour la vaccination?

Le chef de l’État avait annoncé le 9 novembre que le maintien du pass sanitaire pour les plus de 65 ans serait conditionné, à partir du 15 décembre, par l’injection d’une dose de rappel, dont pourront bénéficier les plus de 50 ans à partir de début décembre.Play Video

Cette allocution a donné un nouveau coup de fouet à la campagne de vaccination et la France vient de dépasser la barre des cinq millions de doses de rappel injectées.Par L.A. avec AFP

https://www.lesechos.fr/idees-debats/crible/climat-cop26-aupres-de-mon-arbre-1363836

https://www.dedefensa.org/article/du-combat-tellurique-contre-le-systeme-technetronique