La grande étude Israélienne parue dans le Lancet nous apprend qu’au bout de six mois les vaccinés deux doses seraient plus exposés à l’hospitalisation en soins critiques et à la mortalité que les non vaccinés…….J’ai besoin de comprendre…Encore une fois le diable est dans les détails, les preuves…

En mars ils trouvaient 0,7% de la population étudiée frappée d’une covid symptomatique 42 jours après l’injection contre 1,5% chez les NON vaccinés .

1,5% de contaminés contre 3%parmi les non vaccinés

Il y avait 0,03 % de décès parmi les non vaccinés contre 0,009 parmi les vaccinés

Concrètement 32 non vaccinés morts contre 9 vaccinés sur plus d’un million de personnes

Vérifiez et retenez bien ces chiffres :0,03% de non vaccinés décédés de la covid sur 42 jour.Six mois après c’est la très grosse surprise

J’avais à l’époque montré les biais de l’étude je n’y reviens pas (appariements, biais saisonniers)

La nouvelle étude de Novembre compare également sur 42 jours ce qui se passe cette fois ci entre les deux doses et les trois doses . Mêmes biais 1450000 personnes .

On trouve 46 décès dans le groupe des vaccinés deux doses contre 7 pour les trois doses (42 jours après la 3eme dose.

Le pourcentage de décès est de 0,032% pour les vaccinés deux doses contre 0,006 pour les trois doses

En mars les non vaccinés décédaient dans la proportion de 0,03% sur une période comparable…Les deux doses seraient moins protégés que les NON vaccinés six mois après…

Bizarrement les pourcentages des deux doses actuelles sont exactement ceux des non vaccinés il y a six mois … Comme si les effets miraculeux avaient tous disparus. Les trois doses sont protégées comme les deux doses d’il y a six mois

L’étude Pfizer prouvant l’efficacité de la 3eme dose est un copié collé de celle qui prouvait l’efficacité des deux premières : ou ils avouent qu’un vacciné deux doses est moins protégé qu’un non vacciné contre les cas graves ou ils se foutent de nous…