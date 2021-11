Suite lecteur :



On ne peut qu’espérer que tous ceux qui subissent des effets suite aux vaccins est le courage de se lever pour apporter leurs témoignages partout où c’est possible, au service de la liberté ! pour que tous le débat bascule sur les effets/ dangers massifs des vaccins sur la santé public… mais pour l’instant ils cachent la vérité, manipulent les chiffres, transforment les vaccinés-malades en non vacciné…

Et là ça va chauffer et pas seulement sur les plateaux de TV

Encore plus si les policiers et militaires suivent l’exemple de l’intégrité et d’honneur morale de leurs homologues Autrichiens, qui se mettent en marche pour soutenir le peuple contre la dictature…

« Une contamination après une vaccination remet les compteurs à zéro et vous oblige à un rappel » 🤦

➡️ Il faut vraiment avoir beaucoup de doses à distribuer pour oser raconter une chose aussi insensée !

Folie furieuse et délirante ! https://t.co/yyevlYvVlj — Florian Philippot (@f_philippot) November 20, 2021

