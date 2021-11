"Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions" 9:8

"Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal" 9:9#apocalypse #COVID19 #pandemie https://t.co/wSF0FnyQHK