Suspension du #PassSanitaire si pas de 3è dose : 50% des Français pour, 49% contre. L'inversion du rapport de forces arrive !

Excellent chez les jeunes : seulement 31% de favorables chez les 18/24 ans. Ça confirme l'afflux de jeunes qu'on voit maintenant en manifs !

Florian Philippot, November 25, 2021

Inauguration d'une école il y a quelques jours par Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale. Enfants seuls masqués. Affreux.

On accepte combien de temps encore tout ça ?!

Florian Philippot, November 25, 2021

Au-dessus de ceux-la s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre?

Alexis de Tocqueville (De la démocratie en Amérique, 1848)