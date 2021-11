Vidéo : https://rumble.com/vpot5p-dr.-david-martin-who-they-are-the-names-and-faces-of-the-people-who-are-kil.html

« Mais ceci, Mesdames et Messieurs, est la diapositive que vous vouliez voir. Il s’agit en fait des noms et des visages des personnes qui, en fait, tuent l’humanité. Et c’est TOUTES ces personnes. Maintenant, voici les mauvaises nouvelles : Il y a beaucoup de gens sur cette diapositive, n’est-ce pas ? Voici la meilleure nouvelle… Je vais en fait vous donner à tous cette diapositive, car pourquoi pas ? Faisons en sorte de ne jamais oublier les noms et les visages des personnes qui ont décidé de nous tuer… » – Dr. David Martin, Red Pill Expo, novembre 2021

D’après les messages qu’on reçoit depuis que Véran a parlé, pas mal de double-vaccinés décrochent !

Les infos sur les effets secondaires circulent, certains victimes eux-mêmes, refus d’une telle société, etc.

Plusieurs millions de personnes en renfort dans le combat, bienvenue ! — Florian Philippot (@f_philippot) November 26, 2021



Voici une liste de toutes les personnes figurant dans cette diapositive :



Mukesh D. Ambani, Président, Reliance Industries

Peter Brabeck-Letmathe, Vice-président du Conseil d’administration du FEM

Mark Carney, Envoyé spécial de l’ONU pour l’action climatique

Chrystia Freeland, vice-premier ministre et ministre des finances, Canada

Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI

Reine Rania de Jordanie

David M. Rubenstein, cofondateur et président exécutif, Carlyle Group

Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du WEF

Marc Benioff, président et directeur général, Salesforce

Thomas Buberl, PDG, AXA

Laurence Fink, président-directeur général, BlackRock

Orit Gadiesh, Président, Bain & Company

Fabiola Gianotti, directrice générale, CERN

L. Rafael Reif, président du MIT

Mark Schneider, PDG, Nestlé

Tharman Shanmugaratnam, ministre de la défense, Singapour

Robert Mercer, Fonds Renaissance

Larry Page, Google

Al Gore, écologiste

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE

Paula Ingabire, Ministre des technologies de l’information et de la communication, Rwanda

Yo-Yo Ma, violoncelliste

Luis Alberto Moreno, WEF

Jim Hagemann Snabe, Président de Siemens et de Maersk

Feike Sijbesma, Philco

Zhu Min, directeur général adjoint, FMI

Mark Zuckerberg, Facebook/Meta

Bill Gates, Microsoft

Herman Gref, PDG, Sberbank

André Hoffmann, Vice-président de Hoffman-La Roche

Christine Lagarde, Présidente, Banque centrale européenne

Peter Maurer, Président, Croix-Rouge

Patrice Motsepe, Président, African Rainbow Minerals

Julie Sweet, PDG, Accenture

Heizo Takenaka, économiste

Dustin Moskovitz, Open Philanthropy

