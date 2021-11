https://saintebible.com/2_kings/2-11.htm

Covid-19. Le CHRU de Tours cherche des volontaires non vaccinés pour évaluer le vaccin Janssen

Le CHRU de Tours participe à une vaste étude afin d’évaluer sur le long terme la réponse immunitaire et la sécurité du vaccin Janssen contre le Covid-19. L’établissement recherche dix volontaires, qui seront rémunérés. Ils doivent n’avoir reçu aucun vaccin, être testé négatif au virus et être âgés de plus de 55 ans.

Les chercheurs de Tours veulent explorer l’efficacité du vaccin Janssen sur le long terme. Photo d’illustration. | FRANCK DUBRAY / OUEST-FRANCE

Le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours (Indre-et-Loire) va participer une étude sur les effets au long cours du vaccin Janssen. Avec une dizaine d'autres hôpitaux français, l'établissement va travailler à l'évaluation sur le long terme de la réponse immunitaire et la sécurité de ce vaccin contre le Covid-19, rapporte La Nouvelle République ce mercredi 24 novembre 2021.

Les responsables de l’étude expliquent sur Covireivac.fr vouloir éclaircir « la durée de la protection vaccinale et la qualité de la réponse immunitaire. Bien que plusieurs vaccins contre le Covid-19 soient d’ores et déjà disponibles et autorisés en France, il est impératif de poursuivre les recherches et d’approfondir les connaissances. »

Des volontaires rémunérés

L’établissement de Tours est à la recherche de volontaires. Ceux-ci doivent avoir plus de 55 ans et ne doivent avoir reçu aucune injection de vaccin contre le Covid-19, ou être positif au virus. Dix cobayes seront retenus.

Ces derniers devront passer une visite de sélection avec examen, interrogatoire médical et prélèvement sanguin. Ils seront ensuite vaccinés avec le Janssen. Ils feront l’objet de prélèvements sanguins et salivaires pendant la vaccination, puis à plusieurs reprises lors de visites de suivi. Des consultations téléphoniques fréquentes seront également mises en place.