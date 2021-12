Slovénie : la justice se prononce contre la vaccination obligatoire !

Cher Nicolas,

Il était question de l’avant-dernière COM (comme on dit un coup de com’) des commissaires européens non élus (je dis ça – et je dis rien – parce qu’il semble qu’une bonne partie des gens ont trouvé en l’élection la voie royale pour se faire représenter) où Röschen nous promet encore la souveraineté, cette fois-ci numérique, à l’horizon 2030.

S’il est vrai que le document reconnait d’un côté la dépendance de l’espace numérique européen à l’égard « d’un petit nombre de grandes entreprises technolo­giques non européennes » (moins de 4 % des principales plateformes en ligne sont européennes), qu’est qu’on peut faire de la phrase qui suit? « L’Union européenne a proposé, en tant qu’élément central de la relation transatlantique renouvelée, d’instituer un nouveau Conseil du commerce et des technologies UE – États-Unis, afin de renforcer notre leadership technologique commun ». Tout est là, dans ce formidable concentré de bêtise: de l’aveuglement américaniste « renouvelé » (une fois les élections volées pas si proprement que ça et les protestataires par contre tabassés et fusillés comme il se doit le 6 janvier) jusqu’à la grenouille que se gonfle pour devenir bœuf en prenant par partenariat ce qui n’est que soumission.

Alors, tu me posais la question: est-ce exécutable, cette promesse de souveraineté, ou est-ce une simple farce? Pour te répondre, je t’écris cette petite lettre que tu pourras publier, si tu la trouves assez bonne, en tant que « confidences d’un insider » – à l’image de Philippe Grasset, qui a aussi ses entrées dans la machine (machin?) européenne – ou quelque chose du genre.

Et la réponse est: les deux. Ce serait bel et bien exécutable, avec les considérables moyens conférés du fait d’être le plus grand marché solvable au monde (en attendant la Chine, qui ne saurait pas tarder), mais ce n’est en fait qu’une triste farce.

Permet-moi de te raconter deux anecdotes.

La première eut lieu très précisément le 7 juin 2013, un vendredi. Je commentais avec un collègue éveillé – rara avis – les diapositives du programme PRISM qu’Edward Snowden avait publié la veille. Ce n’était rien de nouveau, on le savait tous déjà, mais maintenant on avait la preuve et personne ne pouvait le dénier. Les GAFAM s’embarrassent encore de quelques scrupules constitutionnels par rapport aux seuls citoyens USA, mais pour le ROTW (Rest Of The World in American English, parfois épelé comme ROTFW) ils donnent tout, et tout simplement, dans la NSA. En pressant un bouton, Snowden et ses joyeux camarades pouvaient et sans doute peuvent encore compiler un dossier pour chacun d’entre nous avec tout notre historial de recherche et navigation, tous nos courriels, tous nos achats en ligne, etc., etc., etc. Depuis 2007 pour Microsoft, depuis 2009 pour Google et Facebook et un peu plus tard pour les autres.

Devant l’évidence, nous étions convaincus (il faut que jeunesse se passe) que les institutions européennes prendraient les décisions que s’imposaient. Nous nous attendions un blocage des URL (par exemple, google.com ou gmail.com) dès lundi et ensuite l’annonce d’une migration accélérée de tous nos systèmes informatiques vers Linux ou un autre logiciel ouvert. Nous sommes partis pour le week-end, insouciants quand-même et presque rassurés d’avance, nous sommes revenus le lundi… et rien ne s’est passé. Rien ne s’est passé le mardi non plus, et rien ne s’est passé en aucun des milliers et milliers de jours qui se sont écoulés jusqu’à aujourd’hui. Business as usual. À la marge, on aura pu constater un renforcement des applications Microsoft en éliminant ou interdisant ses potentiels concurrents. Ainsi, on a commencé par faire des réunions Zoom gratuites mais maintenant on ne peut utiliser que Teams, chacun avec sa licence payante.

La deuxième anecdote eut lieu quelques mois plus tard, déjà en 2014 ou même peut-être en 2015; je ne peux pas me le rappeler avec justesse. On était en plein dans les pourparlers secrets du traité de libre-échange transatlantique (TAFTA en anglais). Je suivais sans trop d’entrain une énième conférence, peut-être au Parlement, ou la Commission se justifiait encore du manque de transparence envers les citoyens et ses représentants en faisant appel aux besoins de sauvegarder ses atouts de négociation. Je ne me rappelle non plus de quelle ONG représentait cette fille-là. Elle n’était plus tellement jeune, et elle n’était certainement pas très belle, mais elle avait ce je ne sais quoi de gracieux qui ont certaines femmes quand elles bougent les mains ou inclinent la tête que j’ai toujours aimé depuis tout petit et qui me fait frissonner d’admiration (pas d’envie, qui est une toute autre chose).

Ce qu’elle a dit, par contre, je me le rappelle assez bien. Elle a regardé le représentant de la Commission droit dans les yeux et lui a assené:

– Tous vos ordinateurs sont sous Microsoft. Vos téléphones sont Cisco Systems. Vous enverriez à chaque fin de journée (COB en anglais) un compte rendu détaillé à l’ambassade des USA que cela reviendrait au même.

L’autre n’a pas osé ciller. Ce qui montre, en creux, les abymes où nous sommes tombés: aujourd’hui, elle se serait fait traiter tout de suite de complotiste.

Bref, votre souveraineté numérique, c’est pas gagné (votre souveraineté tout court non plus, mais cela est un autre pair de manches).

L’Europe pourrait certainement le faire. Des administrations bien plus grandes et complexes à tous les niveaux (national, régional ou local) tournent sous logiciels ouverts sans le moindre problème. Somme toute, l’administration de l’UE n’est pas plus grande que celle d’une ville moyenne européenne, disons Munich.

Elle pourrait au moins proposer des formats libres comme .odt ou .ods pour télécharger (ou pour lui soumettre!) des fichiers, mais elle ne fait même pas semblant avec les faux fuyants aperto ma non troppo .docx et .xlsx de Microsoft. C’est derechef les bons vieux .doc et .xls, et vogue la galère. Les avis de vacance pour les assistants demandent en fait Word et Excel, et par la suite toutes les formations internes sont exclusivement Microsoft.

L’Europe aurait pu le faire. Le problème, le vrai problème, c’est qu’elle ne veut pas le faire.

Bon courage pour la suite.

