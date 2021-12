L’ONU a installé une bête sous ses fenêtres. Certains mégotent (on le culot de mégoter) mais comme dit Michael Snyder on n’aurait certainement pas installé uns statue de Jésus en ce haut-lieu.

On a vu avec Gougenot des Mousseaux et Mgr Gaume la dimension actuelle des prévisions et des descriptions des écrivains chrétiens concernant l’avènement de la bête et de l’antéchrist. Ajoutons un prêtre argentin connu pour ses recherches et prédictions à ce sujet : Castellani. La crise actuelle qui dégénère en dictature universelle a ceci de spécial qu’elle est justement universelle et ubiquitaire. On ne pourra pas y échapper, la terre sera le camp de concentration électronique que j’ai déjà décrit.

Le père Castellani écrit au début des années soixante : « Pire, cependant, ce sera au temps de l’Antéchrist, car il sera universel et « totalitaire ». En d’autres temps, les persécutés politiquement avaient recours à l’émigration ; Mais alors ils ne le pourront pas, et il n’y aura pas non plus d’ambassades avec le droit d’asile. Gibbon – qui ne nourrit aucune sympathie pour les martyrs Chrétiens – note que le pouvoir absolu dans une main signifie déchirer à la racine de toute liberté – parce qu’il n’y a aucune chance d’évasion ; quand le pouvoir tombe entre les mains d’un seul, le monde entier devient une prison pour leur ennemis « ; quelque chose que nous n’arrêtons pas de battre aujourd’hui, dans lequel la main de la Russie atteint Trotski au Mexique; et celle d’Israël à Eichmann en Argentine ; et en un Journal de la Grande Guerre G. Nebel tire la conclusion directe que « dans un organisation mondiale des Nations, Il faut objecter qu’il n’y aurait plus de lieu où l’homme pourrait émigrer ».

Il évoque l’idéal cosmopolite et cauchemardesque des Lumières : « Dans le Weltstaat de l’idéal de Kant, il dit philosophe, il n’y aurait plus de guerres étrangères ; la contrepartie est qu’il y aura des opérations de police, ce qui sera pire que la peste. »

Puis Castellani évoque la marque de la bête et la décrit assez bien :

« La « marque de la bête » sera probablement des bracelets ou des bracelets avec un signe sur les visières ou un bandeau portant tel signe – le numéro 666 ? – peut-être avec un sens sacrilège ou obscène, que les chrétiens ne pourront pas accepter : c’est ainsi que les séides d’Hitler portaient la croix gammée à l’époque de la Grande Guerre. Maintenant, il sera universel, « grands et petits, propriétaires et serviteurs ». Cela s’est passé à l’époque de Dioclétien César, le persécuteur le plus universel : personne ne pouvait commercer, vendre, acheter ou voyager s’il n’avait la tesselle, témoignage d’avoir adoré César. »

C’est notre code QR.

