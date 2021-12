10h00 , le 19 décembre 2021

Par

Vivien Vergnaud

La Constitution ne prévoit pas que l’élection présidentielle puisse être repoussée en raison de l’épidémie. Mais voici comment l’exécutif pourrait reporter le scrutin en cas de besoin.

L’article 8 de la Constitution indique qu’il faut que l’élection ait eu lieu avant la fin du mandat de l’actuel président, soit le 14 mai 2022. (AFP)

Partager sur :

La présidentielle peut-elle être repoussée en raison de l’épidémie? La Constitution ne prévoit pas ce cas de figure. L’article 8 indique à l’inverse qu’il faut que l’élection ait eu lieu avant la fin du mandat de l’actuel président, soit le 14 mai 2022. La France a déjà organisé plusieurs scrutins sous Covid-19 : les municipales, les départementales et les régionales. A chaque fois avec des mesures sanitaires pour éviter la propagation. L’épidémie ne semble donc pas pouvoir entravé la bonne tenue du vote.

Il faudra modifier la Constitution

Mais si la population est confinée les 10 et 24 avril prochains, la participation pourrait chuter. L’exécutif pourrait alors en amont être tenté de trouver un moyen de reporter le scrutin. « Rien n’interdit le 15 mars par exemple, de modifier la Constitution, explique le spécialiste Didier Maus. Cela peut se faire en huit à dix jours, avec une loi constitutionnelle qui modifie la durée du mandat du président en cours. Cependant, ça déplairait aux puristes. Mais pour que cela fonctionne, il faut que l’Assemblée et le Sénat soient d’accord. »

https://www.lejdd.fr/Politique/covid-19-la-presidentielle-peut-elle-etre-repoussee-en-raison-de-lepidemie-4083396

http://www.greekcrisis.fr/2021/12/Fr0933.html

MOHAMMED TAHIRI :

Le gouvernement britannique a révélé qu’une fois que vous avez reçu le double vaccin, vous ne pourrez plus jamais acquérir une immunité naturelle complète contre les variantes du Covid – ou tout autre virus. Alors regardons la « vraie » pandémie commencer maintenant ! Dans son » rapport de surveillance du vaccin COVID-19 » de la semaine 42, l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni admet à la page 23 que » les niveaux d’anticorps N semblent être plus faibles chez les personnes qui contractent l’infection après deux doses de vaccination. » Elle poursuit en expliquant que cette baisse d’anticorps est pratiquement permanente. Qu’est-ce que cela signifie ?

Nous savons que les vaccins n’empêchent pas l’infection ou la transmission du virus (en fait, le rapport montre ailleurs que les adultes vaccinés sont maintenant infectés à des taux beaucoup plus ÉLEVÉS que les non-vaccinés). Ce que disent les Britanniques, c’est qu’ils ont découvert que le vaccin interfère avec la capacité innée de l’organisme, après une infection, à produire des anticorps contre la protéine de pointe, mais aussi contre d’autres parties du virus. Plus précisément, les personnes vaccinées ne semblent pas produire d’anticorps contre la protéine de la nucléocapside, l’enveloppe du virus, qui est un élément crucial de la réponse chez les personnes non vaccinées. À long terme, les personnes qui prennent le vaccin seront beaucoup plus vulnérables à toute mutation de la protéine de pointe qui pourrait survenir, même si elles ont déjà été infectées et guéries une ou plusieurs fois. Les personnes non vaccinées, quant à elles, obtiendront une immunité durable, voire permanente, contre toutes les souches du prétendu virus après avoir été infectées naturellement, même une seule fois. Lisez vous-même… Page 24.

https://francemediasnumerique.com/2021/12/18/le-gouvernement-britannique-admet-que-les-vaccins-ont-endommage-le-systeme-immunitaire-naturel-des-personnes-ayant-recu-un-double-vaccin/?amp=1

https://lesakerfrancophone.fr/gunther-anders-et-le-virus-de-la-television

https://gloria.tv/post/4EGf8VK7Y9hwBuk1gAgTDk3tt