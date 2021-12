https://gloria.tv/post/4EGf8VK7Y9hwBuk1gAgTDk3tt

Excusez-moi vous apercevez à gauche. Nous avons des religieux fondamentalistes, des fanatiques religieux.

Voilà le résultat du test PCR, du test PCR en temps réel pour le gène VMAT2. Ici, nous avons des personnes pas particulièrement fondamentalistes, non religieuses. Vous pouvez voir qu’elles ont une beaucoup plus faible activité du gène VMAT2. Une preuve supplémentaire qui soutient notre hypothèse pour le

développement de cette stratégie. Notre hypothèse est que ceux sont des fanatiques dont le gène VMAT2 travaille énormément. En les vaccinant contre cela on éliminera ce comportement. Nous avons des données

très très surprenantes dans cette nouvelle slide. Voilà deux IRM: En haut un fanatique religieux, un individu on l’a répété à plusieurs reprises, avec un taux élevé de VMAT2. La personne du bas qui produit peu de VMAT2, une personne qui se décrit elle-même comme pas particulièrement religieuse.

À ces 2 personnes, on lit un texte religieux. Cette personne (le fanatique) stimule la partie droite du lobe frontal que vous voyez ici. La partie du cerveau qui correspond au supposé esprit, à la spiritualité, la foi, les désirs. En revanche, à l’opposé voici une personne qui ne se décrit pas comme religieux.

Lorsqu’on lit un texte religieux, vous voyez que l’insulaire intérieur est stimulé, c’est la partie cerveau associé au dégoût lorsqu’on n’apprécie pas ce qu’on a entendu. Le Virus (Vaccin) immuniserait contre le gène VMAT2, qui aura pour effet, ce que vous avez vu ici, de transformer un fanatique en une personne normale. En on pense que ça aura d’importantes conséquences au Moyen-Orient. La stratégie proposée par rapport aux tests réalisés jusqu’à présent, a utilisé des virus respiratoires comme la grippe ou la rhinite. Nous croyons que nous pourrons atteindre l’objectif de toucher la majeure partie de la population. La plupart d’entre nous avons bien sûr été touché par ces 2 virus.

Et nous sommes confiants que ce sera une stratégie pleine de succès. Le nom de ce projet est FUNVAXX.

Le vaccin contre le fondamentalisme religieux.



– Avez-vous déjà soumis la proposition?



– (Bill Gates):

La proposition vient tout juste d’être transmise. Et je crois que les données que je vous ai montrées aujourd’hui soutiendront le développement de ce projet. Et nous pensons que c’est très prometteur.

http://www.revuemethode.org/m101828.html

https://www.dedefensa.org/article/bernanos-et-la-fin-de-leglise