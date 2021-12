E-Wallet, puce intra-cutanée…Bien sûr, on a tous focalisés sur le QR Code dans la logique de contrôle et d’identification infalsifiable…Et si c’était quelque chose d’encore plus gros et qui n’a rien à voir avec une génocide ou une régulation de population programmée ?

8 milliards, abandon des fossiles, besoin énergétique croissant, ne serait-ce que pour alimenter les Data centers, le tout dans l’écolo circus de Greta et la robotique-reine à venir.

Peu ou prou 8 milliards de puces transplantées, du graphène injecté et de la technologie 5-6-7G etc…Ne serait-ce pas le début d’un nouveau réseau connecté via…l’humain et activé par ondes électromagnétiques ?

Bref, le début d’une véritable matrice tissée par l’humain interagissant avec le net (fusion bio-numérique) et, le plus important, lui fournissant de l’énergie électrique pour fonctionner, comme via une connection USB aujourd’hui.

https://www.swissinfo.ch/fre/quand-le-corps-humain-devient-une-centrale-%C3%A9lectrique/46539074

Meilleure identification, meilleur contrôle, certes, mais surtout production d’énergie à partir de l’humain ultra connecté, dans cette hypothèse, ce serait la raison cachée et la priorité n°1 de la covidémence et de la course aux VAxx et aux Linky !

L’énergie pardi ! (entendu que les renouvelables ne peuvent pas assurer le projet en demande croissante électrique mondiale).

Ils sont assez fous et avancés technologiquement pour nous l’imposer sous prétexte pandémique !