https://egaliteetreconciliation.fr/Martinique-les-deux-representants-syndicaux-antivax-sont-morts-du-Covid-66661.html

« Se dirige-t-on vers un rappel vaccinal tous les 4 mois » se demande-t-on maintenant dans les grands médias français !

➡️ Je rappelle que se poser cette question il y a quelques mois était considéré comme fou, mensonger et complotiste !🤦 #4eDose #UnionSacrée https://t.co/jERVpXa2CT — Florian Philippot (@f_philippot) December 22, 2021

Covid-19 : se dirige-t-on vers un rappel vaccinal tous les quatre mois ? https://t.co/iaKVXRWT3K pic.twitter.com/zpszXwEwOn — LCI (@LCI) December 21, 2021

Vaccin contre le Covid-19 : Israël annonce une quatrième dose pour les plus de 60 ans et les soignantshttps://t.co/fPaHr2JPzJ pic.twitter.com/axEhgATYuu — franceinfo (@franceinfo) December 21, 2021

On fait tous les efforts du monde pour ne pas être complotistes, on se dit qu’on exagère un peu, que beaucoup de phénomènes qui semblent être liés sont le résultat du hasard, que les statistiques expliquent beaucoup de choses sans devoir imaginer de liens de cause à effet, etc. Mais vlan, voilà que les deux syndicalistes Alain Decaille et Aimé Agat qui dénonçaient l’obligation vaccinale en Martinique sont décédés des suites du Covid. D’après Le Figaro, « Ils auraient été contaminés à l’occasion d’une réunion de travail avec la préfecture ». C’est vraiment pas de bol !

Bon alors, évidemment c’est encore une preuve de rien, mais tout de même c’est déjà curieux ces vaccinés morts à répétition (voir nos deux derniers articles d’hier sur les sportifs et les pilotes d’avion, cités en référence en bas du présent papier), mais l’inverse l’est tout autant (des non vaccinés militants qui meurent du Covid).

Deux grands gaillards de 48 et 61 ans qui s’effondrent en quelques jours après avoir lutté contre l’obligation vaccinale dans l’île (on a juste mis « antivax » dans le titre pour un problème de longueur, mais nous ne voulons pas jouer le jeu du système provax / antivax), c’est tout de même étonnant.

Et, clou du spectacle, pendant que nos deux syndicalistes non vaccinés mourraient du Covid, le préfet Stanislas Cazelles duement vacciné s’en tirait avec des petits symptômes sans gravité en concluant : « ça illustre la protection du vaccin, c’est-à-dire que j’ai eu des tout petits symptômes pendant deux jours, et après plus rien ».

Si vous voulez être pris pour des buses, lisez l’article sur le site du Figaro.

https://egaliteetreconciliation.fr/L-interminable-liste-des-sportifs-victimes-du-vaccin-anti-covid-66653.html

https://gloria.tv/post/ubk7YjVWrZoY4LUCZ1mPfUbnP

https://www.naturalnews.com/2021-12-20-vaccines-are-now-exterminating-oblivious-democrats-while-illegal-immigrants-are-protected-from-vaccines-replacement.html