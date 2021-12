https://www.jeanmarcmorandini.com/article-484675-coronavirus-malaise-en-direct-sur-bfm-tv-quand-un-celebre-professeur-explique-que-le-vaccin-ne-marche-pas-du-tout-et-que-la-3e-dose-n-est-efficace-que-pendant-3-mois-video.html

C’est une séquence qui a provoqué un gros malaise hier sur BFM TV. Les présentateurs interrogent en direct le Pr Claverie mais celui-ci va aller totalement à l’encontre de ce que souhaitent les journalistes car il va vouloir leur démontrer que le vaccin ne marchent pas alors que les présentateurs voulaient encourager à la vaccination. Et pourtant, Jean-Michel Claverie n’est pas n’importe qui. Professeur de médecine de l’Université Aix-Marseille, Jean-Michel Claverie est aussi directeur de l’institut de Microbiologie de la Méditerranée et du laboratoire Information Génomique et Structurale.

Folle séquence ! Un Pr de médecine dit en direct sur BFM « le vaccin ne marche pas du tout » et dézingue la 3è dose.

Un blasphème ! Vite le catéchisme est redit à la fin « Il faut rappeler que le vaccin est la seule arme, qui a fait baisser les cas » 🤦 https://t.co/HytqPSvk9T — Florian Philippot (@f_philippot) December 26, 2021

Et dès le début de l'interview, en direct sur BFM, il affirme :

« La mauvaise nouvelle c’est que le vaccin ne marche pas et ne marche pas du tout. Il n’empêchait pas la transmission déjà sur le variant Delta mais alors avec OMICRON, il n’empêche pas la transmission avec les vaccinés et surtout les études montrent maintenant que la 3e dose n’est efficace que pendant 3 mois.

On ne va pas pouvoir vacciner les Français tous les 3 mois dont il va falloir trouver une solution. Je pense que le vaccin n’est plus une arme pour lutter contre le virus avec Omicron. Cette notion de 3e dose que l’on veut forcer est totalement illusoire.

Face à ces propos, les journalistes en plateau tentent de relancer le Professeur, mais celui-ci suit son chemin et sa démonstration. Et malgré tout en fin d’interview, la journaliste conclu en affirmant « que la seule arme reste le vaccin et que le nombre de cas a diminué à plusieurs reprises face au vaccin »…. Malaise

