Témoignage : bonjour à tous.

Je suis les groupes depuis le début aussi, non vaxx pour ma part mais je vais vous remonter ce que nous vivons au travail depuis quelques mois car c’est alarmant. J’ai mis du temps à écrire ici car je ce n’est pas évident de s’afficher mais là c’est plus possible. C’est flagrant !

Je suis tatoueur et ce que je vois ne me plait pas du tout, je signale que j‘ai 25 ans de métier donc je ne suis pas un débutant, je suis formateur agréé donc je sais de quoi je parle aussi au niveau de la peau.

Depuis quelques mois, nous nous rendons compte que les gens vaccinés réagissent bizarrement lors des séances : la peau des personnes vaccinés ne perle plus du tout (léger saignement normal lors d’une effraction cutanée) nous notons aussi que les rougeurs et les gonflements sont presque inexistants. Certes ce n’est spécialement dérangeant pour notre métier (pour le moment) mais c’est très alarmant tout ça. Il y a bien une modification au niveau du sang, la peau ne se défend plus !

Avant l’été c’était quelques cas mais on ne prêtait pas grande attention, car ça peut arriver oui, mais depuis le gros rush des vaccinations c’est vraiment tout le monde. C’est simple : en 20/30 min nous pouvons vous dire si vous avez été vaxx ou non, juste en regardant comment la peau se comporte.

A l’heure d’aujourd’hui beaucoup de confrères se rendent compte aussi qu’il y a un gros problème.

Ceci va-t-il passer je ne sais pas, mais plus de 5/6 mois après les 2 doses les patients ont la peau qui ne réagit toujours pas normalement.

J’ai interpellé du monde dans le milieu médical, et on me confirme bien que ça joue sur le sang.

Certaines infirmières remontent aussi que le sang bouche souvent les cathés lors des prises de sang tellement c’est épais. Ces soucis ne sont même plus remontés sur leurs sites de problèmes car c’est tous les jours…

Je recherche des personnes qui travaillent en hématologie pour échanger et comprendre ce qui se passe avec ce foutu vaxx.

Envoyé par l’ami Aymeric.