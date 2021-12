Cynécratie

L’année se termine sous les nuages. Très exactement comme elle avait commencé, ou presque. En Grèce rurale, les paysages sont toujours accueillants, surtout pour les visiteurs, quand partout au pays des anciens enfants de Zeus, l’ersatz de le Nativité a été célébré comme il se doit… sous le Régime de la Cynécratie des pédophiles et des autres Schtroumpfs associés ; ces temps-ci, unis autour du récit Covidiste.



De toute manière, les temps ont changé pour tous. Les Cynécrates d’Athènes annoncent d’autres… nouvelles mesures “pour contenir” nous disent-ils l’Omicron, et qui concernent autant les vaccinés que les non-vaccinés… car c’est la vie et autant la mort au besoin organisée.

Pour ceux qui ne l’auraient pas compris, le Régime dit ouvertement qu’il a berné la majorité des sujets soumis… sauf qu’il continuera dans sa voie royale mortifère, ce qui consiste à vacciner si possible tout le monde tous les trois mois. Pas si sûr désormais.

Car le doute plane depuis peu sur l’Hellade des vaccinés. Tel Thános au village thessalien dont le frère est testé positif, sans déjà trop de symptômes.“Mon frère a fait sept tests, six positifs et un négatif. Il n’est pas trop malade, en tout cas pour l’instant et il est vacciné comme nous. Je dirais que tout le monde sera touché tôt ou tard et être vacciné n’a plus tellement de signification… même au bout de 18 doses. Tantôt on nous dit que nous sommes protégés, et tantôt ils affirment que nos vaccins sont inefficaces devant les mutations. Laisse tomber”.

Sauf que le Régime insiste. Sur un tel terrain glissant, pour les non-vaccinés il ne reste peut-être que de planter leurs propres légumes loin des villes… faute de mieux. Et déjà, en Thessalie rurale, tout le monde cultive ses légumes, puis, en bord de mer on pêche à la ligne dès que l’on peut.

Sauve qui peut ? En tout cas et plutôt soudainement, les non-vaccinés et bientôt les vaccinés qui n’iront guère plus loin… dans l’expérience, se retrouvent comme les derniers Païens de jadis, privés de leurs droits dans un corps social en potage, un peu à la manière de ce que furent Rome et même Byzance. Au moment même où plusieurs millions de migrants illégaux… bien déterminés, s’installent sur les terres que nos ancêtres ont cru avoir libéré de la barbarie ottomane il y a deux siècles.

Dans son palais de la débauche, le lugubre empereur Théodose de toujours, promulgue alors des lois contre nous, confisque nos biens avec des impôts injustes et prépare… ses chiens déchaînés pour qu’ils nous déchirent. En histoire, cela se nomme un “déjà-vu”.

Comme encore jadis, la moitié des gens ont immédiatement tourné leur veste et ils se sont volontairement soumis au récit et au viol, imposés par le Régime des initiés. D’autres, s’en persuadent petit à petit sous le chantage, les menaces et les brimades pour ainsi “admettre” la fin de la logique comme autant de la vérité. Ils font semblant de ne rien voir, ni entendre.

Une fois de plus, le scénario joué se répète. La partie… indigène la plus digne de la société, composée de personnes dotées d’une personnalité et de valeurs stables, est encerclée et calomniée, avant d’être jetée aux arènes pour finir déchiquetée par la populace aveugle et insignifiante des soumis et des envahisseurs.

Le Covidisme n’est pas une maladie. Il ne s’agit même pas d’un recueil cohérent de protocoles sanitaires et de consignes médicales. C’est une religion, voire une secte globalisante. Cette dernière est, et de loin, la plus barbare, obscurantiste, insidieuse et criminelle, jamais inventée on dirait. Les interdictions et le code de conduite du Covidisme, visent ainsi directement l’âme des peuples. Le pillage de l’esprit entend imposer la soumission inconditionnelle aux… “dieux” déjà telluriques et à leur sacerdoce bon marché. Cette énième étude de la Barbarie, laquelle constitue de fait l’ultime insulte à la Création.

L’histoire a pourtant déjà écrasé maintes fois, la stupidité de cette pseudo-élite inhabitée, car sans âme. C’est pourquoi ces initiés insistent dans la propagande et dans les mensonges obscènes qui abolissent la logique. Encore une fois, l’émotion, celle du plus grand nombre demeure la garantie de notre destruction. C’est l’arme suprême de l’ennemi. Tant que nous fonctionnons sur la base du sentiment stupide et nous resterons partisans de la peur, puis, du vague espoir “de la liberté retrouvée”, nous croquerons toujours… le sol.

Il y a 2.500 ans, un initié de génie nommé Périclès a mis l’Attique sous confinement. Affirmant qu’il ne voulait pas risquer des vies humaines dans une bataille frontale, il enferma toute la population à l’intérieur des murs. Les Spartiates et leurs alliés ont brûlé les maisons et les propriétés de humbles et de la classe moyenne rurale de l’époque partout en Attique. Les Athéniens les regardaient faire impuissants car alors piégés.

La catastrophe économique orchestrée par la démocratie trompeuse des temps dits classiques, n’a pas concerné tous les Athéniens. Certains sont par exemple devenus riches. Cependant, l’épidémie était réelle et non pas un ersatz comme actuellement. Périclès même, en est mort. Le résultat fut qu’Athènes perdit un tiers de son armée et un tiers de sa population sans combat. Les Péloponnésiens qui étaient au grand air ont eu peu de victimes et se sont frottés les mains de joie. Bien sûr, le but de Périclès n’était pas forcément de protéger la population.

Bien sûr, comparer l’initié adroit Périclès avec ce troll nécrotique mentalement malade appelé Mitsotákis, est quelque peu injuste pour le premier. Périclès était une innocente colombe devant ce cafard noir et vicieux qui dévore non seulement Athènes mais tout le pays et ses habitants. Pendant enfin, que le Régime des Khazars judaïsés d’Athènes et d’ailleurs, tire les ficelles à sa guise.

La suite visiblement, n’augure rien de bon non plus, pour les dissidents et les sceptiques. Les non-vaccinés seront persécutés par la haine raciste des tyrans et des soumis. D’abord par les licenciements, les faillites, les amendes, les impôts et la confiscation des biens. Puis, par l’emprisonnement, la torture et l’humiliation. Et la fin, sera celle des camps de concentration et même les exécutions. Si bien entendu, rien ne change.

Déjà, en ce 28 décembre de l’année finissante dans un monde fini, Zóis Béglis chef du mouvement “Ellas 21”, représentant des médecins militaires et ancien chef de service au grand hôpital de la Marine nationale à Athènes, croit savoir depuis certains informateurs en interne… “que le Régime préparerait désormais l’ostracisme des non-vaccinés malades, autrement-dit, ceux qui ne suivent pas le récit du Régime, ceux issus du groupe de contrôle des non-vaccinés, ne seront plus admis dans les hôpitaux grecs”.

Par cette émission de Béglis via Internet on apprend également “que l’Ordre des médecins d’Athènes, incite ses membres de ne plus accepter les patients non-vaccinés”. Inutile de dire que les rares malades COVID, symptomatiques et encore un peu chanceux, finissaient parfois et jusqu’à présent devant les hôpitaux, pour obtenir après… maintes batailles la prescription par exemple d’antibiotiques.

Béglis, rapporte enfin le cas d’autres médecins, prétendus résistants durant un premier temps et qui désormais se disent prêts à se faire piquer au besoin trois fois ; leur argumentaire est très éloquent. “Comme de nombreux médecins quittent la Grèce, nous resterons seuls au sein du système et nous y gagnerons de l’argent”. La boucle est bouclée. Hippocrate est mort… vacciné.

Au soir du 28 décembre, le Régime annonce 21.000 “cas détectés”, d’après la novlangue du mensonge en cours. Déjà cette même semaine, les “journalistes” de la nuit perpétuelle sataniste, évoquent d’emblée que “2022, sera l’année de l’urgence sanitaire, et de ce fait, elle conduira à la formation d’une coalition gouvernementale”, entre la pseudo-droite de la Nouvelle Démocratie, la pseudo-gauche de SYRIZA, et le pseudo-centrisme du PASOK. Quelle surprise !

N’est-il pas autant surprenant que la propagande du Régime mondial et ses mensonges dégoûtants aient-ils même dépassé les normes staliniennes-soviétiques ? N’est-il pas surprenant que, dans le monde entier, tous les experts et politiciens qui défendent les vaccins et qui proposent des mesures, aient-ils autant des visages de psychopathes?

Il ne faut pas non plus penser que les conséquences du crime organisé éclateront sur la prochaine, ou sur les prochaines générations. Elles éclateront sur notre tête. Même nos vieux, âgés de 80 ans d’aujourd’hui, goûteront aux excréments que nous servent les premiers ministres pions de la démocrature actuelle. Dans tous les cas, attendons encore quelques mois pour mieux voir.

Le récit de la pandémie domine ; pourtant en pays réel, tout baigne dans une pléthore de faillites, de hausses des prix, et d’impôts exorbitants, sauf que le Régime nous raconte des histoires. Dans une société véreuse où fonctionnaires, juges suprêmes, grands prêtres, armateurs, médiacrates, militaires, policiers, universitaires se mêlent aux gitans déchaînés, aux contrebandiers et aux criminels ; certains d’entre nous, demandent alors encore justice. Foutaises et illusions.

Il est regrettable que, même en cette dernière minute du temps humain, peu de gens ont compris dans quel pétrin sommes-nous mêlés. La tribu des assassins Atlantistes et même… Atlantes dans un sens, qui gère la superstructure criminelle et à travers elle, l’infrastructure visible: ONU, OTAN, OMS, Banque mondiale, FMI, OMC, U.E., exécute un plan incroyablement bâclé. C’est le complot le plus mal conçu de tous les temps. Et pourtant personne presque ne réagit. Tant de gens sur terre ne voient pas de complot ou attendent que les estafettes du Tablier: Justice, Forces armées, Église… puissent enfin les sauver. Pauvres gens, pauvres d’esprit.

Il y a plusieurs articles sur ce blog, j’écrivais déjà que quand toutes les règles de droit vont être contournées, et que l’anomalie constitutionnelle et sociale dans laquelle nous sommes plongés sera consolidée à travers un régime ouvertement barbare ; alors, plus aucune protection du droit au travail n’aura guère le moindre sens. Eh bien, la barbarie, elle s’est déjà consolidée. En Grèce c’est autant fait accompli par les décisions du Conseil d’État… LGTB, au profit des patrons vaccinistes, l’État en tête. Ce n’est plus le droit au travail qui est en jeu, mais notre survie physique.

Encore une fois, l’histoire a depuis longtemps et suffisamment prouvé que sans lutte armée aucune sorte de liberté n’est acquise. Les tyrannies tombent alors, soit par la lutte armée, soit après une catastrophe nationale, voire globale. Pour ce qui est d’ailleurs de la supposée lutte armée, toujours cette semaine, la télévision du Régime fait état… interview à l’appui, d’un certain nombre de groupuscules qui scénarisent déjà des assassinats.

Je dirais que c’est plutôt une machination montée de toute pièces par les RG de la gouvernance d’Athènes, celle des Cynécrates. Je ne vois pas de lutte armée à l’horizon; alors, nous comptons plutôt sur l’effondrement national, voire global. La différence notable avec le passé c’est que la tyrannie actuelle est mondiale, et qu’il devient plus difficile de la renverser.

L’amère vérité c’est que nous avons perdu le contact avec le sang, la mort et dans un sens, avec la douleur, également pratiquée comme vecteur culturel et historique. Les générations actuelles ont grandi et continuent à grandir avec les soins administrés… aux chiens et par le cocooning. Des générations entières, qui ne sont pas capables d’abattre même une… poule toxicomane. Nous parlons d’une population, non seulement complètement hébétée mais enfin, mentalement endommagée.

Elle est alors à pleurer, cette nouvelle génération des téléphones intelligents… à la pensée stupide. La majorité appartient à une variante soumise à sensibilité écologique, quelque chose comme une sorte de… LGTB bouddhiste s’extasiant devant Greta, la môme dérangée. Fatalement et heureusement dans un sens, tout ce… bordel démographique actuel, qui n’a rien à voir avec les Grecs plus anciens, sera massacré par les nouveaux venus, lesquels auront un instinct meurtrier, voire de survie beaucoup plus fort. Le reste tient autant du Grand Reset.

Car il faut enfin le comprendre. Ce gang qui a démantelé l’économie de la planète tout en parlant de croissance est toujours au pouvoir. Notre planète… canine a déjà fait faillite. Pas la leur. Maintenant, les super-riches brûlent l’argent et les richesses des humbles, et cherchent surtout comment sauver le leur. Les produits financiers étaient d’ailleurs à la base de la destruction des économies. C’est précisément parce qu’il ne s’agit pas de produits palpables tels que le blé, le cuivre, la voiture, les soins médicaux ou la chambre d’hôtel louée.

Vous vous êtes toujours demandé comment les gens avaient pu succomber aussi facilement dans le passé à des totalitarismes qui nous glacent le sang ?

Eh bien vous le vivez en direct !

➡️ Oh ça finira bien, mais il vaut mieux que ce soit le plus vite possible ! Alors on se bat ! — Florian Philippot (@f_philippot) December 29, 2021

Afin de ne pas faire payer les pots cassés aux hyper-usuriers, une bien vilaine banqueroute a été mise en place, et le virus de la fraude a pris du service. Le tout, afin de ne pas mettre en danger les sacerdoces exterminateurs de la planète, ni d’effacer leurs fortunes indicibles qui sécurisent leur domination sataniste. L’ordre fut donc donné, il fallait instrumentaliser la mauvaise grippe chinoise.

Car ce virus est comme une grippe courante certes bien beaucoup plus grave, difficile certes à combattre, surtout quand la plupart des décès sont dus au manque de personnel soignant, au court-circuitage de la médecine de proximité, à la collaboration de l’écrasante majorité du monde médical post-hippocratique, et enfin, aux protocoles de traitement criminels imposés par les cercles obscurs de l’OMS et appliqués par les loges médico-politiques locales.

D’ailleurs, le complot est accessible même en librairie. Cette… demoiselle d’honneur de Yaldabaoth, Klaus Schwab, raconte presque tout dans ses livres, sauf qu’il ne parle pas vraiment de l’obscurité absolue et de la tyrannie implacable que nous voyons émerger.

Ainsi, le téléspectateur trop moyen, se dit-il peut-être que ces mêmes… “demoiselles” lesquelles ont amené la planète dans ce pétrin, seront-elles celles qui la sauveront ? Difficile de prédire le… moindre degré dans la résistance des populations, en tout cas en Occident.

Ou, pour le dire de manière un peu plus brutale, ce Système des… sexosaures pédophiles a déjà réussi dans les… prérequis à l’esclavage. D’abord, dissoudre les valeurs et la hiérarchie due au mérite, puis, faire monter la stupidité et la peur. Cela, a accessoirement fait remonter à la surface comportementale, toute la tyrannie de proximité que la plupart des animaux humains cachent enfin au fond de leur être. Ainsi plus que jamais, l’arbitraire et la division sociale ont été institutionnalisés.

179 000 cas positifs : non, il n’y a pas à dire, c’est vachement efficace le tout vaccinal et le #PassSanitaire M.Véran ! 😂

➡️ Virons-les tous ! https://t.co/1BBLJq0ZTD — Florian Philippot (@f_philippot) December 28, 2021

Le résultat c’est que les combats sémantiques inutiles et sans fin chez les humbles, éloignent peut-être le moment d’une réaction finalement sérieuse devant le régime médico-totalitaire. Car par exemple, l’étendue de la pourriture au sein des mécanismes gouvernementaux et même syndicaux de tous les États est alors telle, qu’absolument plus rien ne nous sera épargné. La Guerre mondiale apparaît même désormais comme une solution… bienvenue. De même qu’une méta-société délabrée de type Mad Max, qui tient désormais de… bon scénario à la manière d’un plan B aux yeux de certains.

Et tout est dissous semaine après semaine. Secteur productif, commerces, maisons, familles, relations humaines, tout sera transformé en cendres et en casse-croûte pour initiés. Même les petites joies et les plaisirs insignifiants de la vie quotidienne, lesquels sont déjà suffisamment dépouillés par la bande des initiés qui violent la planète. Au nom de quoi tout cela a-t-il été acté ? En faveur de la santé publique ? Bien sûr que non.

L’Arc de Triomphe avait un message pour nous ce soir ! 😉 #StopApartheidSanitaire pic.twitter.com/eck8JEbbvU — Florian Philippot (@f_philippot) December 28, 2021

La nouvelle norme déjà, c’est boire son café sur une terrasse et être obligé à justifier des certificats et des pièces d’identité ou encore, le fait de porter une muselière à l’extérieur et en pleine la nature. Même sous les régimes les plus sombres du passé, on ne rencontre pas une telle méchanceté, une telle absurdité.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les principaux prédicateurs de la haine et de la division sont enfin les ecclésiastes. Le Serpent qu’ils servent leur commande, et ils n’obéissent qu’à lui, jetant à la poubelle tout leur prétendu enseignement sacré dit “d’amour et de compassion”. Les masques sont tombés. Ces fripons diacres des mystères suprêmes du culte des Khazars, sont les plus grands propagandistes de la vaccination, et ils se sont transformés en videurs de boîtes… que l’on nomme encore “Églises” en Occident, comme ils sont autant les démarcheurs potentiellement pédophiles de la tyrannie mondiale et de Big Pharma.

Ce n’est pas pour rien qu’en Grèce, Mitsotákis en fidèle ami des pédophiles, vient de distribuer un million d’euros à chaque Archiépiscopat du pays, car la soumission et le crime ont toujours été payants. Déjà à Thessalonique, certains diocèses se mettent au numérique, les places dans les églises sont réservées via le smartphone et par le QR code, déjà à Patras comme ailleurs, quand sur les affiches New Age des paroisses, il n’y a plus le moindre signe de Croix.

Inutile donc de revenir trop longtemps sur l’autre petite affaire de la semaine, car tout est déjà joué. Rappel des faits. Ilias Mósialos, ou Elia fils de Moïse pour l’exacte étymologie de son nom, ancien chef de la jeunesse SYRIZA à Tríkala du temps où j’étais au lycée en cette belle ville de Thessalie, l’actuel porte-parole sanitaire pour l’étranger du gouvernement Mitsotákis, a cru bon insulter la Sainte Vierge via tweeter, le jour même de Noël. L’affaire a fait scandale, y compris au sein de ce qui subsiste du parti de la Nouvelle Démocratie, ce qui a obligé Mitsotákis à se manifester pour prendre position.

C’est chose faite au soir du 28 décembre, Mitsotákis a entièrement couvert son acolyte pas si lointain ; ainsi, Klaus Schwab les autres demoiselles d’honneur, et même Yaldabaoth, leur dieu à tous ces parasites, peuvent être satisfaits. Détail de l’histoire, Mósialos est actuellement un agent méta-scientifique de la London School of Economics à Londres ; un établissement que l’on dit renommé, appartenant à la lignée socialisante, pédophile et sataniste de la Société fabienne et qui prépare comme on sait, les laquais subalternes au service du complot visant à nous exterminer. Le Régime a encore besoin de cette vermine, avant l’arrivée des robots humanoïdes, bientôt mieux accomplis que ces malades mentaux actuellement en service.

Inutile encore de dire combien les autres déchets de marque, à savoir l’univers des médias périmés, lèchent alors la junte là ou il faut, rien que pour s’assurer un salaire décent. Idiots utiles dans une… tempête d’excréments.

Et quant aux idiots anonymes, ceux du quotidien ; pour ces téléspectateurs lambda, toute dignité a disparu depuis bien longtemps. Ils jouent leur vie et celle de leurs enfants, d’après les seules “assurances” données par cette bande criminelle honteuse qui se déchaîne, mensonge après mensonge. Et ils ne résistent fermement qu’à celui qui leur décrit enfin… la vérité.

Pendant ce temps, l’une après l’autre, les démocraties canines d’Europe, introduisent de nouvelles mesures et entraînent leurs sociétés de moutons vers la contrainte. Nous entrons solennellement dans la dernière phase de la première partie du grand jeu final. Pourtant, certains téléspectateurs se réveillent un peu. Ainsi, le Premier ministre idiot d’Athènes, suite à ses décisions ridicules, vient de prouver que les non-vaccinés ne sont coupables de rien. Il n’y a qu’à écouter certains vaccinés, de plus en plus en plus nombreux, se l’avouer entre eux, entre Noël et le Nouvel An.

Quoi que les vomissures au gouvernement puissent enfin prétendre, le confinement approche peut-être. La raison n’est en aucun cas la nouvelle grippe, ni les rhumes à répétition. Si nous étions vaccinés à 100%, est-ce que les contrôles, les certificats, les interdictions et les pressions s’arrêteraient-ils ? Non évidemment. Le chemin amer que le monde a pris n’est pas accidentel. Nous sommes entrés dans un tunnel de terreur et nous resterons piégés dans ses entrailles jusqu’à ce que les maîtres obtiennent ce qu’ils veulent… si rien ne bouge autrement.

Le virus de leur dernière chance prendra fin, mais les certificats et l’hystérie demeureront. La division sociale aussi. De même que l’obscurité. Ceux qui cherchent des preuves scientifiques de l’existence du virus dans… la merde des égouts, alors chasseront demain sous d’autres prétextes les gens qui résistent et se démarquent du reste de l’humanité soumise.

La très mauvaise chose c’est que le Régime a pour l’instant tous les atouts dans sa main. Il y aura très probablement et dans l’ordre, un effondrement complet des marchés monétaires… des prêteurs sur gage, puis la faim, le chaos et un massacre plutôt de type courant, avec des armes. Les pauvres alors, ils se boufferont entre eux, migrants envahisseurs compris. C’est parce que notre véritable ennemi reste plutôt invisible. C’est même pire, car l’auteur moral, ce concepteur de la misère humaine est toujours vénéré, même par les peuples d’en bas.

Tel est enfin le destin de chaque chien… sous les Cynécrates. Vivre chaque jour dans un dévouement stupide, pour ainsi accomplir son devoir que lui impose le propriétaire. De ne pas savoir combien de temps lui reste-t-il à vivre. De ne se rappeler que dans ses rêves, de la liberté qu’avaient eu ses lointains ancêtres.

