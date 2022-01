Castex confirme ce matin la #4èDose ! Donc une dose en plus chaque trimestre !

➡️ Ça va en faire des #NonVaccinés et donc des Français à « emmerder » en plus ça, Monsieur Macron ! 😂

Tous unis, vaccinés, non vaccinés et futurs non vaccinés ! https://t.co/513oFYqFBv