Publié le 06/01/2022 14:01

Article rédigé par

P. Loison – franceinfoFrance TélévisionsLe 23hÉdition du mercredi 5 janvier 2022

Alors que l’État hébreu commence à administrer des quatrièmes doses de vaccin, le pays connaît un rebond important de l’épidémie. Hervé Bercovier, professeur à l’université hébraïque de Jérusalem, est en direct dans le 23h.

Pour Hervé Bercovier, les deux premières doses ont offert de très bonnes réponses immunitaires tout comme la 3e, appliquée en Israël avant l’arrivée du variant Omicron. À l’heure où le nombre de cas explose dans l’État hébreu, le professeur Bercovier pense que la 4e dose sera à même de contenir la vague Omicron qui sévit dans le monde.

Omicron marqueur de la fin de la pandémie ?

Alors que des chercheurs sud-africains et danois pensent que le variant Omicron sera le dernier variant et que la pandémie va s’estomper à la fin de la vague d’Omicron, le professeur Bercovier estime que cela est un « rêve ». En effet, il affirme qu’aucune preuve scientifique n’atteste que le variant Omicron protégera contre de potentiels futurs variants. Hervé Bercovier souhaite passer cette vague avec le moins de mort possible, notamment chez les plus fragiles. Il ajoute que les personnes les plus faibles se précipitent sur la 4e dose en Israël.

https://france.consistoire.org/2021/12/31/actualisation-du-protocole-sanitaire-dans-les-synagogues/

La ministre de Montchalin se permet sur France Info de me traiter de « danger pour la nation » car je me bats pour les libertés contre le #PassVaccinal !

➡️ Rappelons que cette dame a été virée d’un avion par un commandant de bord pour avoir enfreint les règles ! Démission ! — Florian Philippot (@f_philippot) January 9, 2022

#manifs8janvier : du monde à perte de vue !

Une diversité magnifique de profils dans l’unité d’un combat acharné pour la liberté et la France libre ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/wabWh8pneq — Florian Philippot (@f_philippot) January 9, 2022

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/omicron-peut-il-creer-des-penuries-alimentaires-nous-suivons-la-situation-avec-beaucoup-d-attention_AD-202201070464.html