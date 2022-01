Grève historiquement massive des enseignants en France, dont les deux principales revendications sont d’obtenir des masques FFP2 gratuits et de fermer les classes dès qu’il y a un cas positif. Exemple flagrant de foutage de gueule qui consiste à faire semblant de penser que ce rhume est dangereux, pour bien évidement obtenir des congés bonifiés.

Alors que des revendications guidées par la probité seraient l’interdiction du port du masque à l’extérieur comme à l’intérieur, l’arrêt des tests pour ce rhume qui ne concerne pas les enfants, et bien évidemment l’arrêt des fermetures de classe.« Il s’agit de revoir le protocole avec notamment le retour à la règle protectrice « un cas positif = fermeture de la classe », l’isolement des cas contacts intrafamiliaux et une politique de tests préventifs hebdomadaires salivaires systématiques », demande notamment le Snuipp-FSU.

Les syndicats demandent également que soient fournis rapidement des masques chirurgicaux et FFP2, des autotests ainsi que des capteurs de CO2, et ce, afin de garantir la sécurité des adultes et des enfants. »Les syndicats enseignants rejettent le protocole non pas parce qu’il serait trop contraignant, mais au contraire parce qu’il serait trop souple et ne prendrait pas les dangers du rhume au sérieux.

Ils veulent plus de masques et plus de fermetures de classes. En réalité il ne veulent pas travailler, sous prétexte qu’il y a le rhume.

