La mort est dans l’air. À moins que vous n’ayez vécu dans une grotte au cours des 12 derniers mois, vous savez déjà que c’est vrai. Des personnes âgées meurent, des jeunes meurent, des personnes célèbres meurent et d’innombrables travailleurs américains qui constituent l’épine dorsale de notre économie meurent. Depuis des mois, j’écris des articles sur « le mystère des travailleurs disparus ». Pour la toute première fois dans l’histoire des États-Unis, nous avons une grave pénurie de travailleurs valides, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes confrontés aujourd’hui à une crise sans précédent de la chaîne d’approvisionnement. Des millions d’Américains qui travaillaient avant la pandémie semblent avoir « disparu » du système, et maintenant il est devenu clair que beaucoup d’entre eux sont tout simplement morts.

Avant de discuter des nouveaux numéros d’assurance-vie qui ont été révélés, je veux faire un bref examen.

Plus tôt ce mois-ci, j’ai écrit un article sur une grande compagnie d’assurance-vie de l’Indiana qui a annoncé que le taux de mortalité des personnes en âge de travailler couvertes par leurs polices avait augmenté de 40 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie …

Le chef de la compagnie d’assurance OneAmerica, basée à Indianapolis, a déclaré que le taux de mortalité avait augmenté de 40% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie chez les personnes en âge de travailler.

Il faut suivre de très près la commission d’enquête sur les cabinets de conseil, #MacKinsey et autres ! Les Français doivent savoir à quel point l’État est démantelé, vendu par une caste ! Qui en profite, qui se gave, qui est pénalisé.

Les Français doivent reprendre le contrôle ! — Florian Philippot (@f_philippot) January 20, 2022

« Nous constatons, en ce moment, les taux de mortalité les plus élevés que nous ayons vus dans l’histoire de cette entreprise – pas seulement chez OneAmerica », a déclaré le PDG de la société, Scott Davison, lors d’une conférence de presse en ligne cette semaine. « Les données sont cohérentes pour tous les acteurs de cette entreprise. »

Une augmentation de 40% du taux de mortalité est une très mauvaise nouvelle pour une compagnie d’assurance-vie, car elle gagne de l’argent lorsque les gens ne meurent pas.

En fait, Davison a déclaré qu’une augmentation de 40% en une seule année « est tout simplement inouïe » …

« Juste pour vous donner une idée de la gravité de la situation, une catastrophe à trois sigma ou une catastrophe sur 200 ans représenterait une augmentation de 10% par rapport à la période pré-pandémique », a-t-il déclaré. « Donc, 40%, c’est tout simplement du jamais vu. »

Les remarques de Davison ont envoyé des ondes de choc partout sur Internet, car elles ont été l’une des premières preuves tangibles confirmant le fait que les Américains meurent en nombre inhabituellement élevé.

Mais bien sûr, il allait être extrêmement important pour les autres compagnies d’assurance-vie de confirmer qu’un changement aussi spectaculaire était en train de se produire, et maintenant cela commence à se produire.

Selon Reuters , le montant d’argent versé par les compagnies d’assurance-vie mondiales a explosé au cours des trois premiers trimestres de 2021…

L’industrie mondiale de l’assurance-vie a été frappée par des sinistres déclarés dus au COVID-19 de 5,5 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2021 contre 3,5 milliards de dollars pour l’ensemble de 2020, selon le courtier d’assurance Howden dans un rapport du 4 janvier, alors que l’industrie avait des versements inférieurs attendus en raison du déploiement des vaccins.

« Nous avons définitivement payé plus que ce que j’avais prévu au début de l’année dernière », a déclaré Klaus Miller, membre du conseil d’administration de Hannover Re.

Supposons que les réclamations au quatrième trimestre de 2021 se sont produites au même rythme que les trois premiers trimestres de 2021.

Cela ajouterait 1,83 milliard de dollars supplémentaires, et cela nous donnerait un grand total de 7,33 milliards de dollars pour l’année.

Wow.

Donc, fondamentalement, le montant d’argent que les compagnies d’assurance-vie mondiales paieront pour 2021 sera environ le double de ce qu’elles ont payé pour 2020.

Inutile de dire que cela suggère que le taux de mortalité des personnes couvertes par ces polices a à peu près doublé.

Dans ce même article, il a été rapporté qu’une compagnie d’assurance-vie avait en fait plus que triplé ses réclamations dans les Amériques au cours du troisième trimestre…

L’assureur néerlandais Aegon, qui réalise les deux tiers de son activité aux États-Unis, a déclaré que ses réclamations dans les Amériques au troisième trimestre s’élevaient à 111 millions de dollars, contre 31 millions de dollars un an plus tôt.

Ce n’est pas normal.

Mais vous le saviez déjà.

Reuters nous dit que les réclamations pour MetLife et Prudential ont également « augmenté », mais nous n’avons pas reçu de chiffres précis pour ces deux géants de l’assurance…

Les assureurs américains MetLife (MET.N) et Prudential Financial (PRU.N) ont également déclaré que les réclamations d’assurance-vie avaient augmenté. L’Old Mutual d’Afrique du Sud (OMUJ.J) a utilisé une plus grande partie de ses provisions pandémiques pour payer les sinistres et le réassureur Munich Re a relevé son estimation 2021 des sinistres vie et santé liés au COVID-19 à 600 millions d’euros contre 400 millions.

Alors maintenant, nous avons une confirmation solide.

Beaucoup de gens meurent vraiment.

Fait intéressant, une enquête entièrement distincte d’ Epoch Times a également montré que les décès étaient inhabituellement élevés en 2021. Ils ont analysé les données des certificats de décès du CDC, et ils sont arrivés à la conclusion que le nombre de décès parmi les Américains âgés de 18 à 49 ans « a augmenté plus ». plus de 40 % au cours des 12 mois se terminant en octobre 2021 par rapport à la même période en 2018-2019″…

Les services de santé de plusieurs États ont confirmé à Epoch Times qu’ils envisageaient une forte augmentation du taux de mortalité des personnes âgées de 18 à 49 ans en 2021 – dont la majorité n’est pas liée au COVID-19.

Selon une analyse par Epoch Times des données des certificats de décès des Centers for Disease Contrôle et Prévention (CDC).

C’est une bombe d’information.

Les Américains meurent en grand nombre, et cette tendance va certainement se poursuivre tout au long de l’année à venir.

La plupart d’entre vous qui lisez cet article connaissent des personnes décédées au cours des 12 derniers mois. Chaque fois que j’apprends qu’une personne que je connaissais personnellement est décédée, cela me chagrine profondément. Ce à quoi nous assistons est une si grande tragédie, et beaucoup plus de morts se profilent à l’horizon .

Chaque instant qui nous est offert est un cadeau précieux, alors efforçons-nous de tirer le meilleur parti de chaque jour.

Beaucoup de gens pensent qu’ils vivront jusqu’à un âge avancé, mais ce n’est pas toujours vrai.

La mort est survenue de manière inattendue pour d’innombrables Américains en 2021, et d’innombrables autres mourront également en 2022.

http://theeconomiccollapseblog.com/new-life-insurance-numbers-confirm-that-americans-are-dying-in-unusually-large-numbers/

https://lesakerfrancophone.fr/beaucoup-de-nouvelles-courtes-mais-importantes-une-enorme-tempete-se-prepare

https://www.rt.com/russia/546575-putins-plans-ukraine-invasion-msm/

https://www.rt.com/russia/546575-putins-plans-ukraine-invasion-msm/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10417951/Six-Russian-landing-ships-sail-past-Britain-sparking-speculation-bound-Ukraine.html