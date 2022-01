Comment se fait-il que plus de 190 gouvernements du monde entier aient fini par faire face à la scandémie Covid presque exactement de la même manière, avec des confinements, des mandats de masque et des pass nasitaires désormais monnaie courante partout ?

La réponse réside peut-être dans l’école Young Global Leaders, qui a été créée et dirigée par Klaus Schwab du Forum économique mondial («WEF»), et que de nombreux dirigeants politiques et commerciaux éminents d’aujourd’hui sont passés par leur chemin vers le sommet.

Une alliance cachée de dirigeants politiques et d’entreprises exploite la scandémie (arnaque pandémie) dans le but de faire s’effondrer les économies nationales et d’introduire une monnaie numérique mondiale, et ces dirigeants comprennent le président de la France, Emmanuel Macron, le Premier ministre du Canada Justin Trudeau, le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern , et le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson.

Ce n’est pas de la fiction, c’est un fait. Il suffit d’écouter le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, lui-même dire ce qui suit –

« Je dois dire que lorsque je mentionne des noms comme Mme Merkle, Vladimir Poutine, etc., ils ont tous été des jeunes leaders mondiaux du Forum économique mondial, mais ce dont nous sommes vraiment fiers maintenant, c’est la jeune génération comme le premier ministre Trudeau, le président de l’Argentine et ainsi de suite. Nous pénétrons donc dans les armoires.

« Alors hier, j’étais à une réception pour le premier ministre Trudeau, et je sais que la moitié de son cabinet est composée de jeunes leaders mondiaux du Forum économique mondial. »

L’histoire commence avec le Forum économique mondial (WEF), qui est une ONG fondée par Klaus Schwab, économiste et ingénieur en mécanique allemand, en Suisse en 1971, alors qu’il n’avait que 32 ans. Le WEF est surtout connu du public pour la conférences annuelles qu’elle organise à Davos, en Suisse, chaque janvier, qui visent à réunir des dirigeants politiques et commerciaux du monde entier pour discuter des problèmes du jour.

Aujourd’hui, c’est l’un des réseaux les plus importants au monde pour l’élite du pouvoir mondialiste, financé par environ un millier de sociétés multinationales.

Le WEF, qui s’appelait à l’origine le Forum européen de la gestion jusqu’en 1987, a réussi à réunir 440 cadres de 31 nations dès sa toute première réunion en février 1971, ce qui était une réussite inattendue pour quelqu’un comme Schwab, qui avait très peu d’expérience internationale ou professionnelle. expérience avant cela.

La raison peut être due aux contacts établis par Schwab au cours de ses études universitaires, notamment en étudiant avec l’ancien conseiller à la sécurité nationale et secrétaire d’État, Henry Kissinger.

Le Forum ne rassemblait initialement que des personnes du domaine économique, mais il a rapidement attiré des politiciens, des personnalités des médias (notamment de la BBC et de CNN ), et même des célébrités.

En 1992, Schwab a créé une institution parallèle, l’école Global Leaders for Tomorrow, qui a été rétablie en tant que Young Global Leaders en 2004. Les participants à l’école doivent faire une demande d’admission et sont ensuite soumis à un processus de sélection rigoureux.

Les membres de la toute première promotion de l’école en 1992 comprenaient déjà de nombreuses personnalités politiques libérales importantes, telles qu’Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Tony Blair.

Il y a actuellement environ 1 300 diplômés de cette école, et la liste des anciens comprend plusieurs noms de ceux qui sont devenus les dirigeants des établissements de santé de leurs pays respectifs. Quatre d’entre eux sont d’anciens et actuels ministres allemands de la santé, dont Jens Spahn, qui est ministre fédéral de la santé depuis 2018. Philipp Rösler, qui a été ministre de la santé de 2009 à 2011, puis a été nommé directeur général du WEF par Schwab en 2014.

D’autres noms notables sur la liste de l’école sont –

Jacinda Ardern, la Première ministre de Nouvelle-Zélande dont les mesures de confinement strictes ont été saluées par les autorités sanitaires mondiales ;

Emmanuel Macron, le président de la France ;

Sebastian Kurz , qui était jusqu’à récemment chancelier d’Autriche ;

, qui était jusqu’à récemment chancelier d’Autriche ; Viktor Orbán , Premier ministre hongrois ;

, Premier ministre hongrois ; Jean-Claude Juncker , ancien Premier ministre luxembourgeois et président de la Commission européenne ;

, ancien Premier ministre luxembourgeois et président de la Commission européenne ; Annalena Baerbock , la dirigeante des Verts allemands ;

, la dirigeante des Verts allemands ; Vladimir Poutine, président de la Russie ;

président de la Russie ; Justin Trudeau, premier ministre du Canada ;

On retrouve également sur la liste le gouverneur de Californie; Gavin Newsom, qui a été sélectionné pour la promotion 2005, ainsi que l’ancien candidat à la présidence et actuel secrétaire américain aux Transports , Peter Buttigieg, qui est un ancien élève très récent, ayant été sélectionné pour la promotion 2019. .

Tous ces politiciens qui étaient au pouvoir au cours des deux dernières années ont favorisé des réponses dures à la pandémie de COVID-19, et qui ont également accru considérablement le pouvoir de leurs gouvernements respectifs.

Mais la liste des anciens élèves de l’école ne se limite pas aux dirigeants politiques. On y trouve également de nombreux capitaines de l’industrie privée, dont Bill Gates de Microsoft, Jeff Bezos d’Amazon, Richard Branson de Virgin, le fondateur de Wikipédia Jimmy Wales, et Chelsea Clinton de la Fondation Clinton.

Encore une fois, tous ont exprimé leur soutien à la réponse mondiale à la pandémie, et beaucoup ont récolté des bénéfices considérables grâce aux mesures.

Et si vous ne croyez pas Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni n’est pas dans le coup avec ses slogans « reconstruire en mieux », alors jetez un coup d’œil à cette image de lui prise lors d’un Forum économique mondial Young Global Événement des chefs.

Les dirigeants qui ont été préparés par le WEF ont infiltré les gouvernements du monde entier et ils ont travaillé de concert pour mettre en œuvre des restrictions ridicules et draconiennes sous le couvert d’un prétendu virus qui tue moins de 0,2 % de ceux qu’il infecte.

Le texte suivant est tiré d’un document publié par la fondation Rockefeller en 2010 intitulé « Scénarios pour l’avenir de la technologie et du développement international ». Il décrit un scénario futur qui se déroule et que le document appelle le « scénario Lockstep ».

En 2020 , la pandémie que le monde anticipait depuis des années a finalement frappé. Contrairement à l’ épidémie de SRAS de 2004 , cette nouvelle souche de coronavirus – d’ origine inconnue – était extrêmement virulente et mortelle. Même les pays les mieux préparés à la pandémie ont été rapidement submergés lorsque le virus s’est répandu dans le monde entier, infectant près de 20 % de la population mondiale et tuant des millions de personnes en seulement sept mois.

La pandémie a également eu un effet mortel sur les économies : la mobilité internationale des personnes et des marchandises s’est arrêtée brutalement, affaiblissant des industries comme le tourisme et brisant les chaînes d’approvisionnement mondiales. Même localement, des magasins et des immeubles de bureaux normalement animés sont restés vides pendant des mois, dépourvus à la fois d’employés et de clients. La pandémie a couvert la planète, même si un nombre disproportionné de morts dans les maisons de retraite , où le virus s’est propagé comme une traînée de poudre en l’absence de protocoles de confinement officiels.

La politique initiale du Royaume-Uni consistant à « fortement décourager » les citoyens de prendre l’avion s’est avérée mortelle dans sa clémence, accélérant la propagation du virus non seulement au Royaume-Uni mais au-delà des frontières. Cependant, quelques pays s’en sont mieux sortis, notamment la Chine. L’imposition et l’application rapides par le gouvernement chinois d’une quarantaine obligatoire pour tous les citoyens, ainsi que sa fermeture instantanée et quasi hermétique de toutes les frontières, ont sauvé des millions de vies, stoppant la propagation du virus bien plus tôt que dans d’autres pays et permettant une récupération post-pandémique.

Le gouvernement chinois n’était pas le seul à prendre des mesures extrêmes pour protéger ses citoyens des risques et de l’exposition. Pendant la pandémie, les dirigeants nationaux du monde entier ont fait preuve d’autorité et imposé des règles et des restrictions hermétiques, du port obligatoire de masques faciaux aux contrôles de la température corporelle aux entrées des espaces communs comme les gares et les supermarchés.

Vous aurez remarqué quelques mots dans l’article que nous avons mis en gras. Ce sont des mots que nous avons modifiés afin d’aligner le document sur le scénario actuel qui se déroule à travers le monde – la prétendue pandémie de Covid-19.

Un grand total de seulement 9 mots est tout ce que nous devions changer pour garantir le texte intégral ; écrit en 2010 par la Fondation Rockefeller, représentait pleinement la prétendue pandémie de Covid-19. Juste neuf mots.

Soit nous vivons à l’ère des coïncidences, soit nous regardons un plan très soigneusement pensé se dérouler sous nos yeux.

La Finlande annonce aujourd’hui elle-aussi lever les restrictions !

