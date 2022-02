HAMLET. – Alors le jour du jugement est proche ; mais votre nouvelle n’est pas vraie.

Laissez-moi vous faire une question plus personnelle :

Qu’avez-vous donc fait à la fortune, mes bons amis,

Pour qu’elle vous envoie en prison ici?

GUILDENSTERN. – En prison, My Lord ?

HAMLET. – Le Danemark est une prison.

ROSENCRANTZ. – Alors le monde en est une aussi.

HAMLET. – Et une belle encore, dans laquelle il y a beaucoup de cellules,

De cachots et de donjons. Le Danemark est une des pires.

Un lecteur d’E&R sur la Chine :

Petite guéguerre oligarchique entre l’oligarchie occidentale et le PCC, ils sont comme cul et chemise mais il faut qu’ils s’envoient régulièrement des coups de pieds dans les tibias… Mais en ce qui concerne les gens du quotidien, franchement, il faut être d’une connerie monumentale pour participer à ces JO alors que la Chine continue de plus bel avec ce canular pandémique ! Ils continuent à mettre en quarantaine des villes, avec ces vidéos grotesques de parades à la Hezbollah de gugusses en combinaison Hazmat, masques, pulvérisateurs de désinfectant et lances-flammes (véridique !)…des scènes où l’on voit des gusses souder les portails des immeubles pour empêcher les gens de sortir…et il y a des cons qui malgré cela vont en Chine alors que l’on est supposé connaître la pandémie la plus grave de tous les temps ! Par ailleurs que l’on croit ou pas à la réalité de la pandémie il faut être complètement con pour se rendre dans le pays qui est l’épicentre de cette pandémie/imposture pandémique ! Si tu y croies à cette pandémie tu ne vas bien entendu pas aller sur place alors qu’il y a encore de gros risques…et si tu n’y croies pas tu ne vas pas non plus te rendre dans ce pays dirigé par des psychopathes participant à l’un des crimes si ce n’est le crime le plus atroce commis contre l’humanité ! D’ailleurs une athlète finlandaise (ou norvégienne) a fait une vidéo récemment en chialant comme une madeleine parce que les Chinois l’avaient mise en quarantaine après qu’elle ait été testée positive au covid ! Bah oui ! Connasse ! Il fallait rester à la maison !