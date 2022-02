Les premiers blindés de la gendarmerie arrivent dans Paris#convoiselaliberte #france2 pic.twitter.com/Lw8qtqcVkv — Nicolas auer (@AuerNicolas) February 11, 2022

https://egaliteetreconciliation.fr/Le-Systeme-dans-l-impasse-avec-Pecresse-et-Macron-il-court-au-desastre-67216.html

« Des blindés de la gendarmerie prennent position à Paris »…

…Pour faire face à des voitures et des camping-cars décorés de drapeaux français et de pancartes « liberté ! » 🙄

➡️ Que cette mise en scène macroniste est grotesque ! https://t.co/sgEEHhUSW9 — Florian Philippot (@f_philippot) February 11, 2022

URGENT – Convoi de la liberté: Des blindés de la gendarmerie viennent d'arriver à Paris et vont prendre position sur plusieurs endroits stratégiques de la capitale #ConvoidelaLiberté #police #paris https://t.co/HVQi0NOmGJ — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) February 11, 2022

Lecteur Z :

Comme toi je pressens une mauvaise journée demain à Paris.

Depuis plus de dix ans il n’est question que de « reboots » à Hollywood, il s’agit de photocopier ce qui a déjà marché, sans illusion, juste pour faire vivre la machine et ses opérateurs un peu plus longtemps. C’est un symptôme de décadence terminale.

Le reboot provient d’un contexte intellectuel dans lequel tout discours sur la situation actuelle est soit banni, soit enfermé dans un carcan idéologique total et volontairement hors-sol, comme par exemple le wokisme. C’est une des raisons expliquant pourquoi il n’y a plus eu de comédies (oeuvres suprêmement politiques) depuis les années Bush-fils.

PARIS – Des blindés de la gendarmerie sont positionnés dans la capitale. Ils pourront être utilisé pour pousser des voitures à l'arrêt. #convoisdelaliberte @CLPRESSFR pic.twitter.com/TNKByuBDOX — Clément Lanot (@ClementLanot) February 11, 2022

Peut-être l’équipe au pouvoir en France essaiera-t-elle de faire demain un « French Reboot » de la pseudo-attaque du Capitole à Washington DC le 6 janvier 2021, et ce afin de pérenniser le régime (le coup d’Etat ayant déjà eu lieu en 2017).

Le Zemmourisme ayant échoué à devenir un « French Trumpism » que l’on pourrait accabler de tous les maux, cette équipe doit bien se rendre compte qu’on ne peut pas se contenter de photocopier un concept Etats-Unien pour qu’il fonctionne chez nous. Mais a-t-elle seulement les ressources intellectuelles pour tenter autre chose ? Le discours politique ayant été servilement calqué sur celui de l’Amérique Bleue, il ne reste plus aucune marge politique pour faire autre chose.

Ne craignez pas les chars de Macroncescu, il sait qu’il est fini ! #convoisdelaliberté — Florian Philippot (@f_philippot) February 11, 2022