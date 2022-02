Lecteur 1 :

le préfet de Paris va bloquer toute l’île de France pour faire la chasse à la sorcière des voitures des non piqouzés ou non mis à jours de leurs doses, les rafler, les mettre en prison et les piqouzer de force sous prétexte qu’ils appartiennent tous au convoi liberté:

“Des contrôles auront lieu au niveau des péages mais également sur les principaux axes d’Ile-de-France. Ces contrôles auront pour but d’intercepter les véhicules et convois ”

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-489578-en-direct-convoi-de-la-liberte-emmanuel-macron-appelle-au-plus-grand-calme-l-interdiction-des-rassemblements-a-paris-maintenue-par-la-justice-des-blindes-de-la-gendarmerie-ont-pris-position-dans-la-capitale.html

le plus ironique dans tout cela, c’est que des anciens militaires soutiennent le convoi mais refusent d’avouer où sont les entrepots où ils mettent leurs blindés de camions et d’autres arsenals d’armement

en gros, résistez, mais ne nous demandez surtout pas où ils entreposent leurs armes et leurs chars d’assaut, c’est interdit de détruire les armes de l’occupant de la piqouze

rappel on a gagné la seconde guerre mondiale, grâce au sabotage des armes et chars d’assault de l’occupant dans les entrepots où ils cachaient…

J’ai reçu ma dernière facture Engie dans la boîte à lettres : plus de 680 euros pour ma consommation du 21 décembre au premier février dernier… Ma facture a explosé depuis que le compteur linky a été installé il y a quelques mois (mon bailleur l’a accepté, pas le choix).

En tout cas jamais je ne paierais ces 680 euros pour seulement 1 mois de courant ça c’est clair et net au pire j’achèterais un groupe électrogène pour recharger mon ordi et des bougies longues durées pour m’éclairer jusqu’à la fin de mes jours, du bois pour me chauffer et point barre !

Regardez devant quel siège d’entreprise Lallement fait sa déclaration anti-manifestants de la liberté : PFIZER ! 😂 Quel aveu inconscient ! https://t.co/FugJlGUMSU — Florian Philippot (@f_philippot) February 12, 2022

https://www.dedefensa.org/article/lantirussisme-a-la-lumiere-de-george-orwell

