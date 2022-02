Professeur Caumes, au @Senat, à propos du médicament plaxcovid de Pfizer : il n’y a toujours pas de publication scientifique, ce qui est absolument invraisemblable, c’est la première fois que je vois ça, une AMM sans publication scientifique, ça m’a beaucoup étonné ! pic.twitter.com/14BTubCQlT — Mouâd Boutaour Kandil (@boutaour) February 16, 2022

Il y a un concours de psychopathie et de ridicule depuis des mois entre Trudeau et Macron !

Que 2022 envoie les deux aux poubelles de l’Histoire ferait de cette année une grande année ! — Florian Philippot (@f_philippot) February 17, 2022

Les Etats-Unis et l’OTAN ne craignent pas la guerre en Ukraine, ils la veulent, ils la recherchent, ils la provoquent ! Ils en parlent avec tant de gourmandise que ça crève les yeux !

La France doit sortir de ce piège et quitter l’OTAN au plus vite ! — Florian Philippot (@f_philippot) February 17, 2022

De la servitude volontaire à la désobéissance civile

Dictature globale et résistance personnelle

Nous avons déjà publié un recueil sur la servitude volontaire. Mais voici le temps venu dit-on de la désobéissance civile. Moins de troisièmes doses, les routiers sympas, un petit éveil intellectuel en rassurent certains. Mais cela ne suffira certes pas, les résultats des prochaines élections étant déjà assurés : 64% pour le prince-président contre le journaliste patriote au second tour, 56% contre la représentante de la petite affaire de famille. Les gouvernements ont les peuples qu’ils méritent, et qu’ils ont su fabriquer depuis deux siècles, comme nous le rappelle un autre résistant immortel, Georges Bernanos. Les gouvernements fabriquent des hommes qui haïssent la Liberté.

La désobéissance n’est pas simple parce que, comme dit Thoreau, nous ne sommes disposés ni à nous faire prisonnier, ni à perdre notre argent, ni à nous engager. A une époque où on se contente de Twitter et du clic pour résister, le pouvoir n’a pas de souci à se faire. Et Thoreau malgré sa prison n’a pu mettre fin ni à l’esclavage ni (c’est le moins que l’on puisse dire) à l’impérialisme américain qui se profilait. Et cet impérialisme US antirusse ou vaccinal ou médiatique demeure plus fort que jamais. Comme dit Tocqueville, il laisse le corps et va droit à l’âme (ou à ce qui reste du cerveau bardé de robots et nourri aux farines animales).

Le système ne recule jamais il est comme le Terminator avec ses escouades de politiciens et de fonctionnaires aux ordres, de bureaucrates mondialistes et d’oligarques humanitaires, avec son inintelligence artificielle et sa fabrique du consentement des ânes dits bâtés.

Jamais ces lignes de Léon Bloy écrite avant la « boucherie héroïque » de 1914 (guerre faite en vain comme on sait, c’est une marque du monde moderne de ne jamais rien comprendre et de tourner en rond pour rien) n’ont été plus vraies :

« L’avachissement contemporain en est à opérer des miracles…Il n’y a plus d’hommes et la banqueroute est à ce point qu’il n’y a même plus de canailles, ce qui ne s’était jamais vu. L’espèce est si prodigieusement dégénérée qu’elle ne peut plus produire que des honnêtes gens, c’est-à-dire des monstres mous et collants, également incapables des abominations. Dans ce gâchis effroyable que voulez-vous que fasse un pauvre prophète ? Rien du tout, n’est-ce pas? Sinon de fuir et de se cacher parmi les humbles animaux, en implorant Dieu. »

Parler de « désobéissance civile » à une masse qui a tout gobé (masques, vaccins, confinement, dictature, invasions russes, etc.) est de toute manière une ineptie. On l’a toujours dit ici. Il ne s’agit pas d’être élitiste (tant on en marre des élites, y compris religieuses) mais de s’adresser à la minorité ouverte et libre, qui est certes minoritaire mais suffisante pour leur mettre des bâtons dans les roues, et capable de « chercher sur la terre un endroit écarté/ou d’être homme d’honneur on ait la liberté. »