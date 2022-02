Poutine :

« Mais non – un état d’euphorie né de leur supériorité absolue, une sorte d’absolutisme moderne, qui plus est, sur fond de faible niveau de culture générale et d’arrogance de ceux qui ont préparé, adopté et fait passer les décisions qui n’étaient profitables que pour eux-mêmes. La situation a commencé à évoluer d’une manière différente. »

LE TAMBOUR DE GUERRE A SONNE…

24 Février 2022 , Rédigé par Patrick REYMONDPublié dans #Politique, #Polémique

En Ukraine.

Visiblement, l’armée de l’air, la marine, les infrastructures militaires, les dépôts de munitions ukrainiens ont été détruit en moins d’une heure, ce qui est conforme aux prévisions. Les troupes sur le terrain résisteront un peu plus longtemps, du moins, tant qu’ils auront du carburant et des munitions, ce qui sera, sous peu, plus d’actualité.

Visiblement, des pénétrations importantes en profondeur ont eu lieu, mais cela demande à être confirmé. Certains annoncent l’effondrement de la résistance ukrainienne. Ce qui n’étonnerait personne de convenablement honnête. Enfin, d’une honnêteté très moyenne. Plutôt même d’une honnêteté très relative.

PUBLICITÉ

Le brouillard de guerre masque toutes les vrais nouvelles par un verbiage verbeux.

Comme les troupes ukrainiennes au contact des républiques sécessionnistes n’ont visiblement que les milices devant eux, ils tirent leurs munitions à rythme accéléré, ce qui devrait accéléré surtout leur propre effondrement. En effet, quand on n’est plus approvisionné, on risque d’avoir des problèmes.

Les rodomontades de certains, après les déroutes maliennes et afghanes, elles font rire. Sous peu, la guerre devrait être finie, certaines autres républiques sécessionnistes crées, et abandonnées par le Kremlin à leur sort. Ce qui est intéressant pour la Russie, c’est de récupérer ce qui lui manque, c’est à dire, surtout une population éduquée et travailleuse. Pour le reste, les ukrainiens ont une réputation de girouettes. Une fois transférés à l’est, ils perdent cette tendance.

Visiblement, Vlad menace. Nucléaire ? Pas forcément. Rien que la suspension des livraisons de pétrole et de gaz mettrait « l’occident », par terre. Pour ce qui est de la « menace » militaire de l’Otan, il faut rappeler qu’ils leur faudra 6 mois pour rassembler 30 000 hommes.

« Il leur faudra peut-être un peu plus de temps pour se rendre compte qu’imposer des sanctions supplémentaires à la Russie est un excellent moyen pour eux de payer le pétrole 200 dollars le baril tout en se gelant dans le noir. À un moment donné, ils se rendront également compte qu’ils n’ont pas d’autre choix que d’accorder les garanties de sécurité exigées par la Russie, car ils l’ont déjà fait, en paroles et en actes, et qu’il n’est pas possible de se soustraire à leurs engagements en matière de sécurité. La courbe d’apprentissage sera assez abrupte pour eux et on peut se demander s’ils sont capables d’apprendre. La seule capacité qu’ils ont démontrée est celle de répéter la même litanie de mensonges, encore et encore. Ayant été élevés à dessein pour servir les intérêts des banques et des entreprises, ils ne sont peut-être pas capables du niveau requis de pensée rationnelle. Et cela soulève une autre question : Qu’est-ce que les peuples occidentaux vont faire à leur sujet ? »

La « suspension » de north stream II a déjà remboursé le coût du gazoduc.

Les bredins diront que le pib de la Russie est le 1/4 de la France ? Dans le PIB français quelle est la part du logement ? 30 % ? Soit plus que le pib russe, qui ne compte, lui, à la soviétique, que les choses réelles et certainement pas la branlecouillie.

L’armée française est « prête ». Oui, mais à quoi ? A se retirer du Mali ? Ou envoyer des hommes en… Roumanie…

Il y a quand même 30 % de crétins, prêts à envoyer l’armée en Ukraine… Scandalisés par l’appellation de crétin ? Je suis resté poli.

http://lachute.over-blog.com/2022/02/le-tambour-de-guerre-a-sonne.html

https://www.cairn.info/revue-le-debat-2017-4-page-165.htm

Les Français ont bien plus à craindre de Macron que de Poutine ! — Florian Philippot (@f_philippot) February 24, 2022

https://lesakerfrancophone.fr/le-jour-ou-la-patience-de-la-russie-a-expire