Les deux parties ne savent probablement pas à quel point le système bancaire de la zone euro est fragile, la BCE et ses actionnaires de banque centrale nationale ayant déjà des passifs supérieurs à leurs actifs. En d’autres termes, la hausse des taux d’intérêt a brisé le système de l’euro et une catastrophe économique et financière sur son flanc oriental déclenchera probablement son effondrement.

Si les États-Unis et l’OTAN répondent par une sorte de guérilla ici pour accrocher l’Ukraine comme un albatros autour du cou de Poutine, comme on peut s’y attendre, alors l’Europe est en grande difficulté financière.

Parce que la guerre financière continuera de s’intensifier à mesure que Poutine répondra militairement. N’oubliez pas qu’il a ouvertement menacé les « décideurs » ici. Et aucune quantité de désinformation farineuse de la CIA/MI6 ne le dissuadera plus d’agir.

C’est toujours ce que je voulais dire par « les fantômes déclenchent les guerres civiles, les militaires y mettent fin ». Il n’y a plus de guerre pour l’Ukraine.

Je le crois toujours. Ce n’est pas une guerre pour l’Ukraine, c’est une guerre pour l’avenir du monde entier. L’Ukraine représente la colline sur laquelle Davos et la Russie ont choisi de vivre ou de mourir.

Davos a refusé de laisser le président Zelensky se rendre parce que s’il le fait, alors légalement, il n’y a plus de guerre pour sanctionner la Russie. Ce n’est pas la guerre de Poutine à ce stade, c’est un conflit réglé et des conditions négociées.

À ce moment-là, ce qui reste de l’Ukraine peut être découpé en morceaux. Il est trop tôt pour que cela se produise, vous verrez donc des menaces constantes de pourparlers de paix, mais ce n’est que pour apaiser les craintes des marchés des capitaux, là où Davos a le plus de contrôle sur la situation.

L’objectif principal de la guerre de l’information de l’Occident est de pousser les marchés de capitaux aussi loin que possible en sa faveur, en maintenant les choses dans les limites de «l’acceptable» pour éviter toute douleur à court terme. L’or est toujours en dessous de son niveau record, ce qui est tout simplement hilarant.

Cela dit, dans ce même article, j’ai mis en place cette carte d’une future Ukraine qui, selon moi, serait en vigueur d’ici la fin de cette année. Cependant, les événements vont beaucoup plus vite que cela.

Chernihiv et Sumy sont également en jeu, tout comme Lviv comme monnaie d’échange avec la Pologne. En tant que Fm. Le colonel Douglas Macgregor a récemment souligné sur Fox News que tout ce qui se trouve à l’est du Dniepr fera partie d’une nouvelle Novorussie, sinon de la Fédération de Russie.

C’est clairement l’objectif initial de Poutine, la partition de l’Ukraine. Il s’est déplacé militairement, l’UE et le reste de l’Occident ont répondu financièrement. Leur espoir est de transformer l’Ukraine en un bourbier, à la manière de l’Afghanistan ( selon les récentes remarques d’Hillary Clinton ), qu’ils espèrent que la Russie ne sera pas en mesure de maintenir après avoir été étouffée par l’économie mondiale.

Le régime de sanctions financières mis en place jusqu’à présent est brutal mais aussi plein de trous suffisamment larges pour que Poutine puisse manœuvrer à l’intérieur et autour en raison des faits bien compris de la domination de la Russie en tant que fournisseur mondial de produits de base pour le monde entier.

C’est une guerre asymétrique.

L’Occident ne peut pas aller beaucoup plus loin financièrement. Ils ont saisi les actifs étrangers de la Banque de Russie, par pitié. Avec quelles autres armes ont-ils vraiment dans leur arsenal qui peuvent menacer la Russie ?

Ils ont, en effet, exécuté leur première frappe nucléaire contre la Russie. Une fois que vous êtes passé au nucléaire, où allez-vous ensuite ? De vrais bombes nucléaires ? Oui, c’est une possibilité, malheureusement, étant donné les personnes dont nous parlons.

D’autre part, la Russie n’a jusqu’à présent engagé que les troupes nécessaires pour neutraliser l’Ukraine. Donc, à cet égard, gros avantage à la Russie.

Les faits sur le terrain sont des faits. La Russie a pris un territoire qu’elle peut conserver. En ne ciblant pas les civils ou les infrastructures civiles, la Russie s’est mise en très bonne position pour ne pas faire face à une insurrection insensée que l’Occident peut financer comme elle l’a fait lors de conflits passés.

Une grande partie des ressources de l’OTAN dans les pays ont été neutralisées. Et vous le savez parce que la propagande et la rhétorique ont été si grossièrement grossières, caricaturales et stridentes. Encore une fois, demandez-vous pourquoi la guerre financière et informationnelle a été si intense ?

Est-ce parce que l’Occident pense qu’il est en train de gagner ou parce qu’il essaie désespérément de faire pivoter les populations nationales vers la solidarité après avoir perdu une crédibilité massive au cours de l’année dernière avec les blocages liés au COVID-19, les laissez-passer vax et l’anonymat de pans entiers de la société occidentale ?

Le vrai chaudron russe

Posons maintenant la question suivante qui revient sans cesse.

Pourquoi Poutine n’a-t-il pas coupé le gaz à une Europe qui en manque rapidement ?

Parce que cela viserait les populations civiles. S’il ne cible pas les civils en Ukraine pour minimiser leur colère d’être envahi, alors pourquoi utiliserait-il cette arme maintenant contre les civils en Allemagne qui détiennent la clé pour renverser les politiciens et les oligarques fous qui ont provoqué cette guerre en premier lieu ?

Cela n’a aucun sens stratégique. Cela témoigne également d’une sorte de confiance dans la position militaire de la Russie en Ukraine, ce qui donne du crédit aux informations selon lesquelles la Russie atteint ses objectifs stratégiques sur le terrain en Ukraine.

D’accord, c’est la configuration du terrain.

Alors, quels sont les véritables objectifs de Poutine ? Comme je l’ai dit au début, rien de moins que de briser le dos de Davos et de leurs agents aux États-Unis et au Royaume-Uni qui tourmentent la Russie depuis plus d’un siècle.

Comment atteint-il cet objectif ?

Poutine crée des faits incontestables auxquels ses adversaires doivent répondre. Encore une fois, il fixe le rythme opérationnel, comme je l’ai dit la semaine dernière.

Leurs contre-mouvements sont insipides et prévisibles . L’Ukraine a demandé son admission dans l’UE. L’UE est ouverte à cela. La Géorgie fait maintenant la même chose . La Turquie est livide. La Hongrie ne s’en mêle pas.

Personne n’est prêt à envoyer des armes à l’Ukraine.

Qu’est-ce que l’UE obtient en ajoutant l’Ukraine ? Pensent-ils que le fait d’avoir signé un bout de papier avec une personne qui de facto n’est pas responsable de son pays va changer les faits sur le terrain là-bas ?

Pensent-ils toujours que le » coup de plume, la loi du pays, un peu cool » compte à ce stade ?

Parce que si l’UE accepte l’Ukraine dans ses rangs, alors c’est elle qui sera responsable de la prochaine étape de l’escalade, pas Poutine. Il devra alors trouver comment chasser les Russes de leur territoire.

Hier soir, le président Sundowner a fait tout l’état de l’Union des États-Unis à propos de l’Ukraine. Pensent-ils vraiment qu’un président avec une cote d’approbation qui est, au mieux, de 37 %, est capable d’amener les États-Unis à mener une guerre pour l’Europe contre la Russie après nous avoir mis en faillite avec l’OTAN pendant trois générations ?

S’ils le sont, ils sont encore plus délirants que ce que j’ai envisagé à ce stade.

L’OTAN est-elle prête à s’étendre maintenant à l’Ukraine sous l’égide de l’adhésion à l’UE ?

Ce qui est évident pour moi, c’est que les néoconservateurs et les néolibéraux qui contrôlent l’Occident pensent qu’ils peuvent transformer l’Ukraine en un bourbier pour Poutine, mais que se passe-t-il si Poutine pense qu’il peut transformer l’Ukraine en un bourbier pour eux ?

