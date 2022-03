Nicolas Bonnal 12 février 2015International Politique Table

3 minutes de lecture

L’OTAN nous mène à moyen terme à la déflagration en Europe et sans doute à notre destruction – voulue en très haut lieu. À court terme, l’OTAN nous inféode grotesquement à Washington sans raison, et elle nous ruine économiquement, en nous coupant du gaz et du monde russe, de l’intégration européenne à laquelle nous avons en France préféré par lâcheté, inertie, habitude, par trahison aussi de nos Young Leaders contrôlés et bien tenus en laisse, une construction germano-centrée de plus en plus insupportable, surtout à partir de l’arrivée au pouvoir de Merkel, la potiche hantée par son péché allemand et désireuse d’obtempérer par tous les moyens aux objurgations de son vainqueur-colonisateur américain, et ce alors que l’Allemagne, qui a fait vingt-six millions de morts à la Russie en 1941-45, devrait plutôt faire la paix avec les Russes et renoncer au Lebensraum germano-américain. Mais rien n’arrêtera Merkel, qui torture tous les pays méditerranéens ou latins de sa trique fiscale et financière. Nos enfants devront vivre pour payer les dettes concoctées par Goldman Sachs et contractées par nos politiques au moment de l’adoption de l’euro et du bradage des patrimoines. L’Europe n’est pas un club de jeu, a dit Angela, mais l’Allemagne de ses grands ancêtres ne l’était déjà pas.

Mais restons sur l’OTAN, car nous risquons là notre peau.

Il y a six ans, un ambassadeur français courageux et lucide a osé prononcer les phrases suivantes. C’était un proche de François Mitterrand, il se nomme Gabriel Robin ; tenu sciemment à l’écart du débat politique et diplomatique français, comme ces généraux récalcitrants. Voici ce qu’il déclare le 30 mars 2009 :

« L’OTAN pollue le paysage international dans toutes les dimensions. Elle complique la construction de l’Europe. Elle complique les rapports avec l’OSCE (mais ce n’est pas le plus important). Elle complique les rapports avec la Russie, ce qui n’est pas négligeable. Elle complique même le fonctionnement du système international parce que, incapable de signer une convention renonçant au droit d’utiliser la force, l’OTAN ne se conforme pas au droit international. Le non-recours à la force est impossible à l’OTAN car elle est précisément faite pour recourir à la force quand bon lui semble. Elle ne s’en est d’ailleurs pas privée, sans consulter le Conseil de sécurité des Nations unies. Par conséquent, je ne vois pas très bien ce qu’un pays comme la France peut espérer de l’OTAN, une organisation inutile et nuisible, sinon qu’elle disparaisse. »

Et c’était avant la déclaration de guerre euro-américaine à la Russie ! Là, nous y sommes presque, et dans la même indifférence qu’au moment des charniers des deux précédentes guerres européennes qui profitèrent plutôt à Staline et à Washington !

Il faut croire que nous y avons pris goût, à ces guerres, à ces maîtres, à cette vile humiliation. Ce n’est hélas pas l’OTAN qui disparaîtra mais ces Européens assoupis ou résignés.

Autre texte de nous datant de 2014 :

« Depuis cinq ans, l’OTAN a détruit la moitié de la Méditerranée ; elle a mis les islamistes partout au pouvoir ; elle facilite l’invasion de l’Europe par la Libye et l’Italie.

L’organisation veut maintenant détruire l’Europe avec une guerre fratricide contre la Russie, du niveau de celles de Napoléon ou d’Hitler. La lâcheté et l’indifférence des opinions publiques et les BHL des télés feront le reste.

Le patron danois de l’OTAN, Rasmussen, un agent américain qui avait coordonné le canular des dessins sur Mahomet et imposa à l’Église luthérienne le mariage religieux des gays, veut frapper plus fort. Car la diplomatie gay qui collectionne les ambassadeurs depuis Obama (lisez, en espagnol, le dossier du Tiempo du 11/10/2013), veut aussi sa guerre contre la Russie « orthodoxe et homophobe » (lisez Brzeziński et sa communication à ce sujet au Wilson Center le 16 juin dernier). La brutalité de la police socialiste contre les femmes et les enfants à Paris ne s’expliquait pas autrement.

On lisait donc, ces jours-ci, que « la Russie continue de déstabiliser l’Ukraine » et « de soutenir les séparatistes » et que ce pauvre vol abattu (dont plus personne ne parle, et pour cause) est « lié à ces interventions » (on ne saurait mieux dire !). Toujours aussi emphatique dans son enragement anti-russe, Rasmussen ajoute : « J’appelle la Russie à se retirer du bord du gouffre, à se retirer de la frontière. »

Cela veut dire quoi, le bord du gouffre ? La catastrophe atomique pour tout le monde ? Car on n’enverra pas les 25.000 troupiers de l’OTAN se prendre une rouste contre 200.000 Russes à Stalingrad : on n’a plus assez de forces pour cela. Alors on bombardera. Rasmussen a écrit, le 9 avril dernier dans le gentil Figaro, que l’on ferait le ménage… comme en Libye !

Ce n’est pas tout. On lit dans Wikipédia : « Selon les ambitions affichées par son secrétaire général britannique Hastings Lionel Ismay, le rôle de l’OTAN consistait, au cours des années de guerre froide, à “garder les Russes à l’extérieur, les Américains à l’intérieur et les Allemands sous tutelle”. »

Nous sommes revenus sous la tutelle grâce à Sarkozy, notre futur… président. Quant aux Allemands…

Gabriel Robin, ambassadeur alors de François Mitterrand, cité par Régis Debray, nous avait prévenus à l’époque : « L’OTAN pollue le paysage international dans toutes les dimensions. Elle complique la construction de l’Europe. Elle complique les rapports avec l’OSCE [Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe] (mais ce n’est pas le plus important). Elle complique les rapports avec la Russie, ce qui n’est pas négligeable. »

Là, l’OTAN fait plus que les compliquer, les choses, avec la Russie. Si nous échappons à la bombe, préparez-vous à une énième crise et à une grosse, à une énorme facture énergétique mijotée par notre bon vieil Oncle Sam.

Le coût de notre vassalité va devenir incalculable. »