Chris Pirnak —« Les élites ne nous présentent pas des pandémies, des guerres et des crises parce qu’elles ont peur d’un effondrement systémique. Le fait qu’elles puissent générer notre réalité témoigne de leur pouvoir et de leur contrôle. Je vois l’ordre et la force, et ce système monétaire leur fournit les moyens de consolider méthodiquement la richesse mondiale pendant que nous crions à l’effondrement. Leur ineptie apparente n’est qu’une couverture. Ces élites monétaires savent exactement ce qu’elles font et ont décidé d’accélérer la tendance avant leur guerre mondiale planifiée. III. »

Les blocages de camionneurs ont-ils tué le canular de Covid ?

» Toutes les provinces, à l’exception de la Colombie-Britannique et des territoires du Nunavut et du Yukon, ont annoncé la fin des mandats. Certaines provinces n’en ont actuellement que peu ou pas. Bien que les premiers ministres aient publiquement nié que la manifestation d’Ottawa et les blocus frontaliers aient influencé The $cience, il s’agit d’un effet direct résultat des protestations car auparavant il n’était pas prévu de mettre fin aux mandats au Canada »

Était-ce le blocus des camionneurs ou était-ce la perspective d’une guerre mondiale ?

Il semble que tout l’éclairage au gaz covid ait maintenant été déployé sur le front ukrainien.

La campagne anti-russe hystérique et la poussée US-OTAN vers la guerre contre la Russie.

Alex Jones – Les mondialistes veulent lancer la Troisième Guerre mondiale pour détourner l’attention des révélations explosives sur le vaccin COVID



Les documents du HHS révèlent que l’administration Biden a versé des milliards à de nombreux médias pour dissimuler les données sur les blessures causées par les vaccins – corruption et fraude au plus haut niveau !



La prisonnière politique Tamara Lich enchaînée devant un tribunal canadien