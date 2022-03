Voici ce qu’il est également crucial de comprendre :

La Russie fut prête, lorsqu’elle a été forcée, à intervenir en Ukraine. Si elle y est forcée, la Russie affrontera tout pays, y compris tout pays membre de l’OTAN, qui aidera militairement les Ukrainiens. Si elle y est forcée, la Russie combattra même l’ensemble de l’OTAN et des États-Unis et, si elle y est forcée, elle utilisera toutes ses armes, y compris les armes nucléaires. Et si cela signifie que la planète entière est atomisée, alors, comme l’a dit Poutine, « nous n’avons pas besoin d’une planète sans la Russie ». Tout cela pour dire que la Russie ne bluffe pas, que Poutine ne reculera pas et qu’il n’y a aucun prix que la Russie ne serait pas prête à payer pour l’emporter dans cette guerre existentielle.

La Russie ne s’arrêtera pas tant que son existence ne sera pas à nouveau sûre.

Qu’en est-il de l’Occident ?

Je crois que l’Occident a une « politique de mauvais garçon » : nous nous battons jusqu’au dernier Ukie, et nous faisons en sorte que le plus grand nombre possible de nègres des steppes et de nègres des neiges s’entretuent, mais nous nous arrêtons juste avant une guerre nucléaire contre la Russie.

Question : faites-vous confiance aux génies au pouvoir à l’Ouest pour réussir à marcher sur cette corde raide ?

Moi non.

Tirez en vos propres conclusions.

Andrei

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone

