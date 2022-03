17:06, 11 mars 2022

Source : Meduza

Ce message (matériel) a été créé et (ou) distribué par un média étranger agissant en tant qu’agent étranger et (ou) une entité juridique russe agissant en tant qu’agent étranger.

Evgeny Feldman pour Meduza

Après deux semaines de guerre, le président russe Vladimir Poutine a lancé une campagne de répression contre son agence bien-aimée, le FSB. Selon les journalistes Andrei Soldatov et Irina Borogan, le soi-disant 5e service du FSB a été attaqué. Sa direction, selon les sources de Soldatov et Borogan, a été assignée à résidence. Il n’y a aucune confirmation officielle de cette information. Meduza a demandé à Soldatov et Borogan d’expliquer ce qui se passait.

Andrey Soldatov et Irina Borogan sont journalistes et écrivains, auteurs de plusieurs livres sur le gouvernement russe et les services spéciaux. Ils étudient le FSB depuis de nombreuses années et disposent d’un vaste réseau de sources.

Le 5e service (officiellement appelé Service d’information opérationnelle et des relations internationales) supervise les communications du FSB avec les partenaires étrangers, y compris avec les agences américaines. À l’intérieur du service, il y a le tristement célèbre Département de l’information opérationnelle (DPI), qui remplit les fonctions de renseignement étranger du FSB.

Le FSB a acquis le droit de mener des opérations à l’étranger à la fin des années 1990, lorsque Vladimir Poutine était le directeur de ce service spécial. Dans le même temps, un nouveau département a été formé au sein du FSB, chargé de mener des opérations de renseignement sur le territoire de l’ex-URSS. (Nous suivons depuis longtemps les activités de cette unité du FSB et écrivons à ce sujet.)

Lorsque les «révolutions de couleur» ont entraîné la perte du pouvoir de nombreux dirigeants pro-Kremlin dans l’espace post-soviétique, l’administration s’est vu confier la tâche de tout faire pour maintenir ces pays dans la sphère d’influence de la Russie.

En 2004, le département a été mis à niveau, après avoir été transformé en un département à part entière – le Département de l’information opérationnelle. Bientôt, il eut un nouveau chef – Sergei Beseda, qui avait auparavant servi dans le département du FSB qui supervisait l’administration présidentielle de la Russie, où il avait d’excellentes relations. Bientôt, des officiers du DPI ont commencé à être remarqués en Biélorussie, en Moldavie et en Abkhazie. Il s’est avéré que leur tâche principale n’était pas l’espionnage classique, mais le soutien aux candidats pro-Kremlin aux élections locales. Cependant, c’est l’Ukraine dans tout l’espace post-soviétique qui occupait une place particulière dans les priorités du DPI.

En juin 2010, nous avons reçu des informations selon lesquelles un site Web portant le nom révélateur lubyanskayapravda.com (Lubyanskaya Pravda) était apparu, où des documents secrets du FSB étaient affichés. Parmi les divers rapports de renseignement, il y avait des rapports publiés du DPI adressés directement à Poutine. L’un d’eux a parlé d’un document qui a été falsifié pour saper les relations entre l’Ukraine et le Turkménistan. Il s’agissait d’un faux rapport des services spéciaux ukrainiens sur le financement de l’opposition turkmène. C’était une action classique du FSB : le DPI a divulgué un faux rapport aux médias ukrainiens, puis quelque chose d’inattendu s’est produit : les services de renseignement russes (SVR) ont accepté ce rapport comme authentique et l’ont signalé au Kremlin.

Besed était clairement fier de lui lorsqu’il a décrit ce qui s’était passé dans son rapport adressé à la première personne.

En avril 2014, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a envoyé une demande aux collègues russes pour l’interrogatoire de Beseda. A Kiev, ils ont affirmé qu’il était en Ukraine les 20 et 21 février, lors de la révolution sur le Maïdan. Les autorités ukrainiennes ont jugé cela important dans le cadre de l’ enquête sur les crimes commis lors des actions de masse à Kiev du 18 au 22 février 2014 .

Le FSB a été contraint de confirmer que Sergei Beseda était bien à Kiev les 20 et 21 février. Mais ils ont affirmé qu’il n’était venu que pour vérifier le niveau de protection de l’ambassade de Russie – c’est une version à laquelle personne ne croyait. Depuis 2014, Beseda figure sur les listes de sanctions américaines et européennes.

Cependant, cette histoire n’a aucunement affecté les positions du 5e service : les agents du DPI ont continué à collecter des informations de renseignement en Ukraine, ont recruté des sources et mené des activités subversives.

C’est le 5e service qui était chargé de fournir à Vladimir Poutine des informations sur les événements politiques en Ukraine à la veille de l’invasion. Et il semble qu’après deux semaines de guerre, Poutine s’est finalement rendu compte qu’il avait simplement été induit en erreur: le 5e service, craignant de fâcher le chef, lui a simplement fourni ce qu’il voulait lui-même entendre.

Maintenant, nos sources rapportent que le général Beseda et son adjoint ont été assignés à résidence. Parmi les raisons figurent la mauvaise utilisation des fonds alloués aux opérations, ainsi que la mauvaise information du renseignement. Et en effet: l’intelligence de l’officier de renseignement de carrière de Poutine, en fin de compte, a été très mal mise hors de contrôle.

