Ukraine. Point de vue des Russes

Les États-Unis semblaient oublier que… « les Russes ne coulent pas un bronze sans plan » … paraphrasé de The Hunt dans Red October

Les informations suivantes proviennent d’un briefing du renseignement russe donné à ma demande à Damas, car l’ensemble des États-Unis est sous le coup d’une censure à 100 %.

NOTE : Veuillez envoyer le texte de ce rapport par e-mail à tous vos contacts. Au Royaume-Uni et ailleurs, ce texte est actuellement brouillé par les pirates de l’OTAN.

Lisez le tout. Il y a des choses ici qui ne seront trouvées nulle part ailleurs et bien sûr, cela vient directement des services de renseignement russes.

Ainsi… nous ne pouvons pas attribuer que tout ici est vrai à 100%, mais juste qu' »ils » l’ont dit.

• Trump était notre pote depuis le début… tout comme le FBI l’a dit….

• Biden se rend en Arabie saoudite pour rencontrer Bin Salman

• Il a peur que Bin Salman se mette du côté de la Russie

• Mohammad bin Naif pourrait être mort, à vérifier

• les Arabes ont catégoriquement refusé à Biden une augmentation de l’approvisionnement en pétrole.

• Il a également été rebiffé par le Venezuela ! Après ce que les États-Unis ont fait au Venezuela, les Vénézuéliens ne répondront même pas à Biden !

• Les États-Unis et leurs toutous se sont trompés dans leurs sanctions et leurs réelles opportunités d’exclure la Russie de leurs approvisionnements en technologies et en matières premières !

• Le gaz et le pétrole russes sont en fleurs !!!! Les fruits vont bientôt mûrir !

• La Russie fournit 90% du palladium pour l’électronique mondiale !

• La Russie fournit 80 % des substrats uniques en saphir pour les microcircuits – c’est une technologie russe unique !

• La Russie détient plus de la moitié des brevets du projet Airbus et en fournit la moitié des matériaux !

• L’acier russe est le matériau principal de l’Europe, qui ne peut le remplacer par rien ! Etc…….

• Les Arabes ne soutiendront que leurs propres intérêts ! Pour le moment ils sont très satisfaits du prix du pétrole ! Ils ne refuseront pas une telle pluie dorée ! Les États-Unis n’ont rien à offrir en échange d’un tel cadeau du destin !

• La Chine est prête à acheter tout le pétrole et le gaz russes ! Les acheteurs en Europe ne nous intéressent plus par principe !

• Cette opération militaire permettra à Poutine de résoudre toute une série de problèmes internes !

• Le problème avec la Banque centrale de Russie, qui était sous le contrôle total de la Réserve fédérale américaine, sera enfin résolu !

• Toutes les structures compradores dans les affaires russes seront rendues inoffensives ! La Russie va vraiment commencer à se développer ! Vous ne pouvez même pas imaginer quelles technologies la Russie possède et qui peuvent être développées ! L’Occident ne sait même pas comment il s’est éloigné de nous ! Ils ne savent même pas comment faire ! Un paradigme technologique et scientifique complètement différent est intégré dans la plupart des futures technologies russes. La politique pro-occidentale de nos oligarques sera terminée ! La Russie a une réelle chance de commencer son développement rapide et actif !