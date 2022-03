Edouard Husson :

Un jeu complexe se déploie au Proche et Moyen-Orient. Pour l’instant, aucun des grands pays de la région n’a réagi comme les Etats-Unis le voudraient. La Turquie cultive l’ambiguïté; Israël s’est posé comme médiateur; le prince héritier d’Arabie Saoudite ne répond pas au téléphone à Joe Biden et discute avec la Chine de transactions pétrolières réglées en yuans; le ministre des Affaires étrangères russes, Sergueï Lavrov, a reçu cette semaine ses homologues d’Iran, de Turquie, des Emirats Arabes Unis et du Qatar.

+ La Chine apprécie visiblement peu les menaces américaines: réponse cinglante au secrétaire général de l’OTAN ou au général américain commandant l’armée de l’air dans le Pacifique. A Pékin, on a tendance à penser que l’Ukraine est une sorte de répétition générale américaine pour des pressions croissantes en Asie au détriment de la Chine. Cela n’a pas empêché Joe Biden, aujourd’hui, dans un entretien avec Xi, de menacer ce dernier de représailles américaines envers la Chine en cas de soutien appuyé et prolongé à Moscou.

+Les milieux dirigeants indiens sont traversés d’un véritable débat sur les relations avec les Etats-Unis.

L’effet boomerang des sanctions économiques

Lu sur Zero Hedge:

“La remise en cause du statut de réserve du dollar serait un catalyseur évident et immédiat qui renverserait tout ce que nous pensons savoir sur l’économie de notre pays. Les angles morts de notre politique monétaire, que nous avons volontairement ignorés pendant des décennies, deviendraient instantanément un levier pour le reste du monde.

Le décor semble être planté pour que cela se produise. À l’échelle mondiale, si vous êtes un ennemi des États-Unis, la situation n’a jamais été aussi favorable pour défier le dollar américain, peut-être jamais, qu’aujourd’hui :

Nous avons accumulé une montagne de dettes et grossièrement augmenté notre masse monétaire en un temps extrêmement court.

Nous n’avons jamais été aussi dépendants des autres pays pour l’importation de biens et de services.

Nous avons une administration présidentielle qui (1) ne comprend pas l’économie de base et (2) limite la capacité de notre nation à produire des matières premières, qui sont à la base de la richesse inhérente d’un pays.

Nous sommes sur le point d’entrer en récession économique.

L’inflation bat des records et ruine déjà les classes moyennes et inférieures de notre pays, avant même d’envisager une éventuelle remise en cause du dollar.

Et alors qu’il y a une semaine ou deux, je ne m’inquiétais que de la Chine et de la Russie, maintenant que le monde a été forcé de choisir son camp économique, d’autres nations jettent aussi leur chapeau respectif dans l’arène.

L’Arabie saoudite, qui est une nation d’importance économique majeure en raison de ses importantes réserves de pétrole et de gaz, aurait adopté l’idée d’accepter des yuans au lieu de dollars pour les ventes de pétrole chinois.

Contrairement aux projets de dédollarisation de la Russie et de la Chine, qui remontent à près de dix ans, les Saoudiens envisagent cette idée depuis six ans déjà. Et contrairement au nouveau lien économique entre la Russie et la Chine, le catalyseur de l’accélération du processus a été la politique étrangère des États-Unis :

L’Arabie saoudite est en pourparlers actifs avec Pékin pour fixer le prix d’une partie de ses ventes de pétrole à la Chine en yuans, ont déclaré des personnes au fait de la question, ce qui porterait atteinte à la domination du marché pétrolier mondial par le dollar américain et marquerait une nouvelle réorientation du premier exportateur mondial de brut vers l’Asie.

Les pourparlers avec la Chine sur les contrats pétroliers au prix du yuan sont interrompus depuis six ans, mais ils se sont accélérés cette année, les Saoudiens étant de plus en plus mécontents des engagements de sécurité pris par les États-Unis depuis des décennies pour défendre le royaume, ont indiqué ces personnes.

La décision de l’Arabie saoudite est lourde de conséquences.

Elle montre que d’autres nations, lorsqu’elles sont obligées de choisir leur camp entre les États-Unis et leurs ennemis, ne se sentent pas obligées de s’engager en faveur du dollar américain, ce qui sape davantage la perception de la force du dollar dans le monde”.

