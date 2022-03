La caste mondialisée nous mène au chaos

Nous le répétons souvent dans notre Agenda du Chaos : la caste mondialisée s’est dotée d’un terrible agenda pour sauver sa peau et ses intérêts dans un monde de plus en plus incertain, où les “populistes”, les “nationalistes” et les “souverainistes” contestent son hégémonie.

Cet agenda est celui que nous connaissons depuis deux ans : choc systémique aux allures sanitaires, mesures répressives en tous sens, dictature de moins en moins larvée sous couvert de lutte contre les “fake news” et le “complotisme”.

Que ne feraient-ils pas, ces oligarques court-termistes qui n’en ont jamais assez, à qui il faut toujours plus de milliards, toujours plus de biens de consommation, pour continuer à s’enrichir ? Quelle injonction ne sont-ils pas prêts à donner à leurs éditorialistes pour nous faire passer des vessies pour leur lanterne ?

Allegedly footage of Russian Kh-47M2 "Kinzhal" hypersonic missile launched today against of the Ukrainian armed forces underground weapons depot in Deliatyn. pic.twitter.com/9cHgmiKmni — Harry Boone (@Harry_Boone) March 19, 2022

Il existe deux réalités incontournables aujourd’hui : la première est que le combat de l’Occident n’est pas un combat moral, mais un combat pour la puissance, exactement comme le combat de Poutine ou le combat de la Chine. La seconde est que la Chine et la Russie maîtrisent aujourd’hui les technologies hypersoniques que nous ne maîtrisons pas encore.

Au lieu de rappeler ces vérités simples qui devraient nous imposer un peu de modestie et de retenue, la caste mondialisée joue avec le feu. Elle autorise l’expression sans limite de la haine russophobe, notamment sur les réseaux sociaux, et elle agite les passions les plus sombres de la plèbe pour appeler à la guerre.

La triste vérité est que l’Occident n’est certainement pas en mesure de gagner une guerre qu’il a en réalité déjà perdue, mais la caste croit le contraire, et dans son immense cupidité, pense pouvoir en tirer profit jusqu’à la dernière minute.

Au fond, le gouvernement profond américain est prêt à mener la guerre jusqu’au dernier Européen, parce qu’il pense qu’il s’enrichira en récupérant nos miettes.

Souhaitons-nous être les idiots (in)utiles du Deep State US ?

https://www.zerohedge.com/military/russia-says-hypersonic-kinzhal-missile-destroyed-ukrainian-weapons-bunker

Ukraine. Les médias occidentaux découvrent les nouvelles armes russes

La guerre en Ukraine a commencé par une offensive traditionnelle menée par des blindés, de l’artillerie et de l’aviation. Elle vient de prendre un virage technologique inquiétant pour les Occidentaux. Le ministère russe de la Défense affirme avoir utilisé des missiles hypersoniques pour détruire un entrepôt souterrain d’armements dans l’ouest de l’Ukraine.

L’usage de ce type d’arme est une première. Elles ont été conçues pour mener des attaques très précises, sur de longues distances, mais surtout sans pouvoir les intercepter. Cette efficacité repose sur leur vélocité (jusqu’à 10 fois la vitesse du son), de leur capacité à parcourir des distances de plusieurs milliers de kilomètres et la possibilité de les manœuvrer, pour ne pas être détectables à temps par les radars, ils peuvent survoler la planète en planant ou en orbite basse. Il est quasi impossible de connaitre l’objectif visé et le défendre.

Actuellement, trois pays disposeraient de ces armes qui remettent en question la stratégie de la dissuasion: la Russie, la Chine et la Corée du Nord.

Des objets camouflés dans des Iskander

Le New York Times a rapporté l’entrée en scène en Ukraine d’une nouvelle technologie russe, chargée sur des missiles balistiques de courte portée de type Iskander-M, dont la mission est de lancer de faux objets pour tromper les systèmes de défense aérienne et vaincre les missiles thermiques.

Selon le journal américain qui cite des sources du renseignement américain « ces objets mesurent environ 30 cm de long, sous la forme d’une flèche pointue, avec une queue orange, et à l’intérieur d’eux se trouve un générateur de chaleur pour attirer les missiles ennemis », ce qui explique, selon les sources, la difficulté rencontrée par les équipages ukrainiens de la défense aérienne d’intercepter les missiles Iskander.

Selon le journal, ces objets camouflés « n’étaient pas connus auparavant dans les milieux militaires américains ».

Le Tsirkon

À son tour, le journal britannique The Sun a qualifié d’époustouflant le clip vidéo montrant le moment du lancement d’un missile hypersonique russe Tsirkon. C’est le premier missile de croisière hypersonique au monde, capable de voler longtemps dans les airs et de manœuvrer, grâce à la poussée produite par son moteur.

D’une vitesse maximale de 9 fois celle du son, et d’une portée utile de 1000 km, il peut détruire des cibles maritimes et terrestres.

Il ne peut non plus être détecté par les systèmes de défense aérienne en raison de sa vitesse élevée et de sa trajectoire changeante.

Igor Kruchmal, le capitaine de la frégate Admiral Gorshkov, a déclaré à la télévision des forces armées russes qui a surveillé le test du missile Tsirkon en décembre dernier, qu’il n’est pas détectable qu’après qu’il a frappé la cible.

« Sa vitesse est si grande que les systèmes de défense aérienne ne peuvent en aucun cas repousser son attaque. Personne ne peut détecter le missile Tsirkon qui est lancé vers la cible, sauf lorsqu’il touche une cible maritime ou côtière. à mon avis , il est impossible qu’il puisse y avoir quelque chose pour le contrer dans les prochaines années ».

Selon The Sun, la publication de cette vidéo par la Russie ces jours-ci vise à «augmenter le traumatisme psychologique auquel l’Occident est exposé ».

Le Kinzhal

Cette photo d’archive prise le 9 mai 2018 montre des jets d’interception supersoniques MiG-31 de la Russie transportant des missiles hypersoniques Kinzhal (Dague) survolant la Place Rouge lors du défilé militaire du jour de la Victoire à Moscou. La Russie a utilisé ses missiles hypersoniques Kinzhal les plus récents pour la première fois en Ukraine le 18 mars 2022 pour détruire un site de stockage d’armes dans l’ouest du pays, a déclaré le ministère de la Défense le 19 mars

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi avoir utilisé la veille des missiles hypersoniques « Kinjal » pour détruire un entrepôt souterrain d’armements dans l’ouest de l’Ukraine.

La Russie n’avait jusque là jamais fait état de l’emploi de ce missile balistique dans les deux conflits où elle est belligérante, l’Ukraine et la Syrie. Il a été déployé de nombreuses fois en exercices depuis le premier test réussi en 2018.

Selon l’agence d’Etat Ria Novosti, son emploi est une première.

Ce type de missiles, très manœuvrable, défie tous les système de défense anti-aérienne, selon Moscou.

« Le 18 mars, le complexe aéronautique Kinzhal avec ses missiles balistiques hypersoniques a détruit un important entrepôt souterrain de missiles et de munitions de l’aviation de l’armée ukrainienne dans la localité de Deliatine, dans la région d’Ivano-Frankivsk », a annoncé le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov.

La Russie a développé ce type d’armement pour avoir des armes capables d’échapper à des systèmes de défense comme le bouclier antimissile américain en Europe.

Hannibal Genséric

https://numidia-liberum.blogspot.com/2022/03/ukraine-les-medias-occidentaux.html