Quelqu’un devrait dire à Poutine que ce n’est pas une façon de faire la guerre. En fait, le dirigeant tchétchène lui a dit cela, en vain.

Poutine a reconnu que le monde occidental mène une « guerre d’anéantissement » contre la Russie, mais a apparemment décidé de ne pas riposter.

Les Russes, submergés par la crainte de l’Occident et doutant de leur propre validité, devaient être absents lorsque Hugo Chavez a prononcé le discours le plus célèbre jamais prononcé aux Nations Unies le 20 septembre 2006 au président américain George W. Bush :

« Hier, sur ce même podium, se tenait Satan lui-même, parlant comme s’il possédait le monde. Vous pouvez encore sentir le soufre.

Si les Russes avaient parlé de la même manière il y a des années, ils ne connaîtraient pas les tensions et les difficultés actuelles. Mais les Russes avaient de vains espoirs d’être acceptés par l’Occident. Et, malgré toutes les preuves du contraire, certains le font encore. Les Russes sont clairement des apprenants très lents.

Aujourd’hui, 18 mars 2022, près de 16 ans après le discours de Chavez, le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a déclaré : « Nous ne dépendrons plus jamais de l’Occident.

Mais lui (et Poutine) signalent toujours la vertu : « Nous n’avons jamais utilisé le pétrole et le gaz comme arme. » Pourquoi pas? Pourquoi la Russie contribue-t-elle à sa propre détresse ? Pourquoi la Russie refuse-t-elle d’utiliser une arme non militaire mais dévastatrice contre ses ennemis ? L’Occident s’empare des réserves de change de la Russie, ce que l’incompétent ou le traître qui dirige la banque centrale russe a rendu facile en délocalisant les réserves de la Russie et en les plaçant entre les mains des ennemis de la Russie ! Et Poutine nomme cet agent de facto de l’Occident pour un nouveau mandat !

Pas étonnant que le monde occidental ne prenne pas la Russie au sérieux. Le Kremlin laisse ses ennemis occidentaux diriger la banque centrale russe. Il pourrait tout aussi bien confier l’armée russe au général américain Mark A. Milley. En effet, compte tenu du temps écoulé et du fait que la Russie n’a toujours pas maîtrisé les forces ukrainiennes extrêmement faibles, il semble que l’opération soit bel et bien entre les mains des États-Unis. Cela durera-t-il 20 ans comme la guerre de Washington en Afghanistan ?

Le gouvernement russe, au milieu de ce que le président Poutine a reconnu comme une « guerre d’anéantissement occidentale contre la Russie », continue de maintenir l’industrie occidentale en vie en vendant à l’Occident de l’énergie et des minéraux stratégiques. Le traître ou l’incompétent à la banque centrale lui a dit que la Russie avait besoin de devises étrangères.

Poutine a reconnu que le monde occidental mène une « guerre d’anéantissement » contre la Russie, mais a apparemment décidé de ne pas riposter. Au lieu de cela, Poutine prépare la Russie à endurer l’attaque, pas à la vaincre. Il est interdit à la Russie d’utiliser ses ressources stratégiques comme une arme.

Et il est interdit à l’armée russe de vaincre l’Ukraine si cela signifie tuer des civils. Pas de choc ni de crainte de la part de la Russie.

Et Lavrov, qui ne fera plus jamais confiance à l’Occident, négocie pourtant avec Zelensky un accord que Washington ne permettra pas à l’Ukraine de conserver.

Là où tout cela mène, c’est la Russie dos au mur et à l’Armageddon nucléaire.