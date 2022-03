http://www.bluewin.ch/fr/infos/international/moscou-va-r-duire-radicalement-son-activit-militaire-en-ukraine-1156051.html

LA RUSSIE REVOIT SES EXIGENCES À LA BAISSE ET EST PRÊTE À LAISSER L’UKRAINE INTÉGRER L’UNION EUROPÉENNE

Robin Verner

Le 29/03/2022 à 8:21

D’après des informations recueillies par le Financial Times lundi auprès de sources liées aux tractations autour d’un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine, l’envahisseur a largement adouci ses conditions pour la paix. Changement de pied sincère ou enfumage destiné à gagner du temps? Ce revirement interroge.

Une Russie qui sauverait la face en se rabattant sur le moins-disant de ses exigences initiales, une Ukraine sortant meurtrie du conflit, privée pour longtemps de toute perspective d’intégrer l’OTAN mais entourée de garanties nouvelles pour sa sécurité. Tandis que la quatrième session des négociations russo-ukrainiennes visant à conclure un cessez-le-feu entre l’agresseur et l’agressé s’ouvre ce mardi à Istanbul, les observateurs se prennent à espérer que cette nouvelle phase soit la bonne, tant le Kremlin semble avoir allégé ses exigences préalables.

C’est en tout cas l’impression qui ressort des révélations livrées ce lundi par le Financial Times qui dit les tenir de quatre sources proches de ce dossier ultrasensible. Ainsi, la Russie accepterait de voir l’Ukraine intégrer à terme l’Union européenne, bénéficier d’assurances pour sa sécurité, temporiser encore quant à la reconnaissance de ses territoires perdus en 2014 à condition qu’elle renonce à rejoindre l’OTAN et à tout développement d’armes nucléaires. Toutefois, rien ne filtre côté russe et les Ukrainiens craignent encore d’être menés en bateau par des interlocuteurs ne cherchant qu’à gagner du temps.

LUCIEN CERISE :

Une chose est sûre : l’armée russe ne fait pas la guerre, sinon ce serait déjà fini. Toute l’Ukraine aurait subi le sort de la base de Yavoriv, ou le sort des bunkers de Daech en Syrie. L’armée russe retient ses coups. Donc si ce n’est pas la guerre, c’est quoi ? C’est une destruction totale mais ciblée du potentiel d’agression militaire de l’Ukraine. A cela s’ajoute une sécurisation physique de certains territoires à l’Est visés par les projets d’épuration ethnique des bandéristes. Le reste de l’Ukraine pourra ensuite crever sous les migrants africains et la gay pride, ce n’est plus le problème de Moscou.

Une vraie question se pose pour Odessa. J’ai vu hier un ami français qui s’y était installé depuis trois ans et qui est revenu en France avec les flux de réfugiés. Son verdict est sans appel : les habitants d’Odessa sont des pro-occidentaux abrutis et se battront jusqu’à la mort contre la Russie pour leur rêve d’intégration euro-atlantiste. Ce serait un vrai bourbier pour l’armée russe, et elle le sait certainement.