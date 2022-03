TEXTE RT.COM :

Que se passe-t-il si la Russie ferme les robinets de gaz vers l’Europe

Approches des délais pour passer les paiements en roubles

La Russie a donné aux pays « hostiles » la date limite du 31 mars pour commencer à payer les importations de gaz naturel en roubles. La nouvelle règle de changement de devise affectera les pays qui ont imposé des sanctions économiques à la nation et gelé ses réserves de devises étrangères. Cela concerne particulièrement certains pays de l’UE qui dépendent fortement de l’approvisionnement énergétique russe.

Que se passera-t-il après le 31 mars ?

La Russie dit que l’Europe n’obtiendra pas de gaz gratuit si les pays refusent de payer en roubles. « Nous n’allons pas fournir de gaz gratuitement, c’est clair », a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Lorsqu’on lui a demandé si le gaz serait coupé pour les non-payeurs, Peskov a répondu: « Pas de paiement, pas de gaz. » Il a toutefois ajouté que la Russie n’avait pas encore pris de décision finale sur la manière de réagir si les pays européens refusaient de payer dans la devise russe.

Dans quelle mesure l’Europe dépend-elle du gaz russe ?

L’Europe dépend fortement du gaz russe pour le chauffage et la production d’électricité. Le gaz russe représente environ 40 % de la consommation totale de l’Europe. Les importations de gaz de l’UE en provenance de Russie cette année se sont élevées entre 200 et 800 millions d’euros par jour.

Que se passe-t-il en Europe sans gaz russe ?

La Commission européenne a déclaré qu’elle prévoyait de réduire de deux tiers la dépendance de l’UE vis-à-vis du gaz russe cette année et de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis des approvisionnements russes « bien avant 2030 ».Cependant, les économistes disent qu’il n’est pas facile de remplacer les 1 550 térawattheures de gaz russe livrés à l’UE en 2021. L’Europe ne peut pas combler rapidement le déficit d’approvisionnement ; il devra freiner la demande. Pendant ce temps, l’augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) sur un marché mondial déjà tendu du GNL exercerait une immense pression à la hausse sur les prix. Ce serait un coup dur pour l’économie européenne, qui souffre déjà de prix de l’énergie exorbitants. Un arrêt prolongé de l’approvisionnement en gaz russe aurait un coût pour l’UE et pourrait même obliger certains pays plus exposés aux fluctuations du gaz russe, comme l’Italie et l’Allemagne, à prendre des mesures d’urgence. Le chancelier allemand Olaf Scholz a averti qu’une interdiction des importations d’énergie russe déclencherait une récession économique dans toute l’Europe.

Quelles sont les implications plus larges ?

Il existe un risque de crise énergétique mondiale. La Russie est le plus grand exportateur de gaz naturel au monde et le deuxième exportateur de pétrole brut derrière l’Arabie saoudite, selon l’Agence internationale de l’énergie. Remplacer le gaz russe ne sera pas facile. L’Europe devra acheter du gaz sur le marché libre, ce qui signifie que si elle achète à des pays comme le Qatar ou les États-Unis, elle devra payer plus. Cela signifie également que le gaz qu’ils achètent n’ira pas ailleurs. Le résultat sera des prix du gaz plus élevés partout, car les pays surenchérissent les uns sur les autres pour des approvisionnements limités.

Les prix du pétrole seront-ils affectés ?

La Russie fournit environ quatre millions de barils de pétrole par jour à l’Union européenne. Contrairement au gaz, dont l’approvisionnement est encore plus régulé par des contrats à long terme, le prix du pétrole est volatil et déterminé par l’offre et la demande. Si l’Europe décide toujours d’abandonner le pétrole russe, les prix du brut pourraient monter à 200 dollars le baril, voire plus, préviennent les analystes.

La Russie vendra-t-elle d’autres matières premières en roubles ?

Le président Vladimir Poutine a laissé entendre lors de l’annonce de son plan de paiement que le gaz naturel pourrait être le premier produit russe à être vendu en roubles. Si l’Occident impose de nouvelles sanctions, cela soulève la possibilité que d’autres produits d’exportation russes soient libellés en roubles, notamment le pétrole, les métaux et les céréales.

Qui clignotera en premier à l’approche de la date limite de paiement ?

Jusqu’à présent, l’UE et les pays du G7 ont rejeté la demande de la Russie de convertir leurs paiements pour le gaz en roubles. La Russie a déclaré qu’elle ne fournirait pas de gaz gratuit, suggérant qu’elle était prête à fermer les robinets. Si cela se produisait, Moscou perdrait entre 200 et 800 millions d’euros chaque jour de l’embargo. Cependant, la Russie pourrait rediriger une partie du gaz vers l’Asie. L’Europe serait probablement confrontée à une crise économique sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, car la flambée des prix de l’énergie entraînerait la récession des économies de la région. Alors, qui va cligner des yeux en premier ? Placez vos paris.

https://www.rt.com/business/552890-russia-gas-taps-europe/

L’Allemagne déclenche un plan d’urgence gaz

Berlin a déclaré un « avertissement précoce » avant l’échéance du rouble russe

L’Allemagne a déclenché mardi son plan d’urgence gaz. La mesure est destinée à servir d' »alerte précoce » en cas de perturbation ou d’arrêt potentiel de l’approvisionnement énergétique en provenance de Russie.

La décision a été prise avant le 31 mars – la date limite fixée par la Russie pour les «pays hostiles», qui comprend l’Allemagne et le reste de l’UE – pour commencer à payer le gaz en roubles au lieu de dollars et d’euros. La décision de Berlin est la première d’une manœuvre en trois étapes qui comprend des niveaux d’alerte précoce, d’alerte et d’urgence.

Le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a déclaré que les approvisionnements en gaz étaient protégés pour l’instant, mais a souligné la nécessité « d’augmenter les mesures de précaution pour se préparer à une escalade du côté russe ».

Une « équipe de crise » spéciale composée de représentants du ministère et de l’industrie s’est réunie pour suivre de près la situation, « afin que – si nécessaire – des mesures supplémentaires puissent être prises pour accroître la sécurité de l’approvisionnement », a-t- il déclaré dans un communiqué.

Moscou a déclaré qu’il n’avait plus besoin de devises étrangères après le gel des réserves de sa banque centrale en Occident dans le cadre de sanctions draconiennes en réponse à l’attaque militaire contre l’Ukraine.

L’UE et le G7 ont rejeté l’idée de payer en roubles, Habeck réitérant cette position mercredi. « Nous n’accepterons pas une rupture [unilatérale] de contrats », a-t -il déclaré au journaliste, ajoutant que les entreprises allemandes sont également opposées à l’utilisation du rouble.

Mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a clairement indiqué que la Russie n’avait pas l’intention de fournir gratuitement du gaz à l’Europe.

Le même jour, les principaux syndicats industriels allemands, IG Metall, IGBCE et IG Bau, se sont réunis lors d’une conférence de presse pour avertir que les retombées de l’arrêt du gaz russe « seront non seulement une réduction des heures de travail et des pertes d’emplois, mais aussi la effondrement des chaînes de production industrielle en Europe – avec des conséquences mondiales.

L’Allemagne achète actuellement plus de la moitié de ses combustibles fossiles à la Russie. Mais à la suite de l’opération militaire de Moscou en Ukraine, Berlin a annoncé son intention de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’énergie russe. Habeck a déclaré plus tôt que l’Allemagne serait en mesure de se passer du pétrole et du charbon russes d’ici la fin de 2022 et sans gaz d’ici 2024.

https://www.rt.com/news/552961-germany-emergency-gas-ukraine/

Le syndicat céréalier russe veut convertir les paiements à l’exportation en roubles

Les sanctions occidentales incitent les exportateurs agricoles à trouver des solutions pour minimiser les risques

L’Union russe des exportateurs de céréales (Rusgrain) s’est tournée vers la Banque de Russie pour obtenir les outils nécessaires pour commencer à vendre des produits nationaux contre des roubles. La mesure a été discutée lors de la réunion du régulateur avec l’alliance, selon la liste des initiatives obtenue par le quotidien économique Kommersant.

Rusgrain, qui représente plus de 70 % des exportations de céréales russes, a demandé au régulateur de fournir des liquidités en roubles aux banques étrangères qui servent les acheteurs des céréales du pays.

Les contrats actuels permettent actuellement d’effectuer toutes les transactions en devises étrangères, ont déclaré des sources proches du syndicat aux médias, ajoutant que le conflit ukrainien qui a conduit à la nouvelle vague de sanctions anti-russes a posé de sérieux problèmes pour obtenir ces paiements.

LIRE LA SUITE : La Russie augmente la taxe à l’exportation sur les céréales

Les acteurs du marché sont confrontés à de sérieuses restrictions en matière de logistique, d’assurance et de paiement des céréales, selon le président de Rusgrain, Eduard Zernin, qui a déclaré que le syndicat devait se tourner vers la banque centrale pour éviter que les approvisionnements ne soient perturbés.

Depuis le 10 mars, la Russie a exporté 28,1 millions de tonnes de céréales, dont 23 millions de tonnes de blé, soit environ 30 % de moins par rapport à la même période en 2021, a rapporté le ministère de l’Agriculture.

La Turquie, l’Égypte, l’Iran et l’Arabie saoudite sont actuellement les principaux importateurs de céréales russes. La Russie et la Turquie auraient réussi à régler le rouble. Le programme devrait faciliter considérablement les échanges avec l’Iran.

Lundi, le président de la Douma d’État, Viatcheslav Volodine, a appelé au passage aux règlements en roubles pour les exportations d’autres produits russes, tels que les engrais, l’huile de graines, le brut, le charbon, les métaux, le bois et les céréales.

L’initiative fait suite à la date limite du 31 mars fixée par Moscou pour que les pays «hostiles» commencent à payer les importations de gaz naturel russe en roubles.

