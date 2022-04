…

Le président Vladimir Poutine a été informé de ce raid et un porte-parole du Kremlin a affirmé que cette action annulait les perspectives de pourparlers en vue d’un cessez-le-feu.

Pour notre part, nous avons émis de sérieux doutes sur l’opération militaire russe spéciale en Ukraine après avoir constaté que la ville de Kharkov (nous utilisons ici l’ancienne toponymie soviétique), la deuxième plus grande ville d’Ukraine et adjacente à la frontière russe ait résisté au-delà d’une semaine. Il nous a semblé inconcevable qu’un pays comme la Russie ne puisse pas prendre le contrôle d’une ville située à 30 kilomètres de son territoire, soit à portée de canon. C’était le premier détail qui nous semblait incongru dans cette opération russe qui semble se dérouler mal depuis le premier jour, non pas à cause de la résistance ukrainienne mais à cause de facteurs négatifs minant le haut commandement russe (passe-droit, piston, promotion d’incompétents au détriment du mérite, corruption, etc.)

Après ce raid aérien historique, il est probable que la Russie va augmenter le rythme de ses raids aériens et de ses bombardements sur l’ensemble du territoire ukrainien. Cependant, il semble clair que la stratégie adoptée par des généraux non identifiée et qualifiée de novatrice dans le domaine de la stratégie militaire, ne soit pas la mieux adaptée à un pays comme l’Ukraine, le plus grand pays d’Europe de par la superficie et disposant avant la guerre des unités blindées les plus importantes du continent.

Autre fait étrange : les forces armées russes ont foncé tête baissée contre un adversaire dont ils n’ont même pas pris le soin de réduire par les procédures habituelles avant le déclenchement d’une attaque: aucune préparation d’artillerie, pas de suppression des défenses aériennes (SEAD), aucun brouillage électromagnétique, aucun ciblage des infrastructures énergétiques durant les vingt premiers jours…Les Russes ont même parachuté leurs troupes aéroportées dans le tas sans collecte d’information suffisantes par le renseignement militaire et sans aucun appui d’artillerie ou d’aviation. C’est une tactique téméraire mais qui aboutit rarement à un résultat satisfaisant. Maintenant, la situation doit être un peu plus claire au Kremlin, qui doit adapter une nouvelle stratégie pour éviter un enlisement souhaité par Washington car il justifie non seulement l’existence d’une alliance aussi obsolète que l’Otan, mais offre une faille de taille aux hyènes hurlantes ayant pris en otage Washington. Le retour au principe de réalité au sein du haut commandement russe devrait se traduire par deux options dont les deux seront basées sur une inflexion russe. D’un cote, il n’y aura pas de retour au statu ante bellum puisqu’il était déjà insupportable et a mené à une guerre forcée; d’un autre côté, les Russes ne peuvent plus faire machine arrière sans cesser d’exister. L’Ukraine n’est qu’un théâtre parmi une dizaine: les pays Baltes, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie, la Finlande et la Géorgie sont viscéralement antirusses et sont des “Ukraine” en puissance 2.

Le Grand jeu, naguère centré sur l’accès aux eaux chaudes de la Méditerranée et de l’océan indien, est devenu en 2022 une roulette russe sur les rives du Dniepr…

