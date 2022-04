Robert Habeck (L) et Bruno Le Maire (R) s’adressent aux médias après des entretiens au ministère fédéral de l’Économie et de l’Action pour le climat à Berlin, Allemagne, le 31 mars 2022 © Getty Images / Sean Gallup

Le ministre français des Finances Bruno Le Maire et le ministre allemand de l’Economie Robert Habeck ont ​​déclaré jeudi que leurs pays n’achèteraient pas de gaz russe avec des roubles, insistant sur le fait que les contrats gaziers en euros « doivent être respectés ». Auparavant, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré à Berlin que les paiements dans la monnaie commune de l’UE seraient convertis en roubles à leur arrivée en Russie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Berlin, Habeck a déclaré que le bloc ne serait pas « exprimé » par la Russie pour qu’il utilise des roubles pour acheter du gaz. Poutine a exigé qu’à partir de vendredi, les pays « inamicaux » – ceux qui ont « illégalement » sanctionné la banque centrale russe en réponse au conflit en Ukraine – devront payer le gaz russe dans la devise de Moscou ou se voir couper l’approvisionnement.

Cependant, Habeck a déclaré aux journalistes que les contrats gaziers existants entre les pays européens et la Russie, qui ont été négociés en euros, « doivent être respectés ». Habeck a réitéré une déclaration antérieure des principales économies du Groupe des Sept, qui disait : « Nous n’accepterons en aucun cas de payer les livraisons de gaz dans une devise autre que la devise convenue contractuellement ».

Poutine s’est entretenu par téléphone avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanel Macron mercredi, et a décrit un système dans lequel les deux pays continueraient à payer en euros, qui seraient ensuite convertis en roubles par la banque russe Gazprombank – qui n’a pas été sanctionnée par l’UE – dès réception. « Scholz n’a pas accepté cette procédure dans la conversation, mais a demandé des informations écrites pour mieux comprendre la procédure », a déclaré un responsable allemand, tandis qu’un responsable français a déclaré : « La France est contre le paiement en roubles ».

Il n’est pas clair si l’insistance de Habeck et Le Maire pour que les contrats initiaux en euros soient honorés s’étend à un rejet pur et simple de l’accord euros-roubles proposé par Poutine mercredi. Comme l’accord de Poutine impliquerait une interaction avec la banque centrale russe, les dirigeants européens ont été réticents à accepter.

Cependant, Habeck a déclaré que l’Allemagne est prête à ce que la Russie coupe potentiellement le flux de gaz si un accord n’est pas conclu. Le Kremlin a menacé de couper le flux de gaz vers les pays qui refusent de payer en roubles, et le journal russe Kommersant a rapporté jeudi que le géant de l’énergie Gazprom « envisage actuellement la possibilité d’un arrêt complet de l’approvisionnement en gaz … et évalue les conséquences de une telle démarche.

L’Allemagne est fortement dépendante de l’énergie russe, la Russie fournissant plus de la moitié de son approvisionnement en gaz et un tiers de son pétrole importé. La France compte sur la Russie pour fournir environ un tiers de son gaz et environ 10 % de son pétrole. Habeck a déjà exhorté les citoyens cette semaine à réduire leur consommation face à la probabilité croissante de rationnement, et a déclaré mercredi à la chaîne de télévision allemande ZDF que les Allemands « seront plus pauvres » à la suite des sanctions imposées à la Russie.

