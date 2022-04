Une chose que vous devez savoir : nous n’entrons pas dans l’anti-utopie robotique du contrôle du crédit social, de la gestion des codes QR et du transhumanisme Forum économique mondial / Klaus Schwab. Nous sommes plutôt en train de dérailler dans un désordre politique historique épique, quelque chose de beaucoup plus déroutant que la désintégration des années 1860 et des guerres (Kunstler).

Natural News ) Le peuple allemand a pris conscience de l’hyperinflation alimentaire aujourd’hui, avec des prix de détail des produits alimentaires qui ont soudainement grimpé de 20 à 50 % en une seule journée, rapporte Reuters. L’histoire a également été couverte par Zero Hedge , qui a rapporté: «Récemment, des chaînes de vente au détail populaires telles qu’Aldi, Edeka et Globus ont annoncé qu’elles seraient obligées d’augmenter leurs prix. Chez Aldi, la viande et le beurre seront « nettement plus chers » à partir de lundi en raison des hausses de prix de ses fournisseurs ».

Dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui (voir ci-dessous), je détaille la chronologie de ce qui se passe avec la pénurie alimentaire et l’inflation alimentaire dans le monde :

Les premières zones touchées sont le Moyen-Orient en raison de sa proximité géographique avec l’Ukraine et la Russie.

L’Europe occidentale subira l’impact au cours des 3 à 4 prochains mois, la pénurie alimentaire devant se maintenir pendant au moins 18 mois.

Les États-Unis, le Canada, l’Australie et d’autres pays sur différents continents en ressentiront les effets dans la seconde moitié de 2022, se poursuivant jusqu’en 2023 et probablement jusqu’en 2024. Il est important de noter que cela offre aux Nord-Américains une fenêtre d’opportunité très étroite pour s’approvisionner. sur la nourriture avant que la pénurie ne frappe .

La pénurie alimentaire se heurte également à l’inflation monétaire en raison de l’impression monétaire incessante de presque toutes les banques centrales du monde. Cette dévaluation de la monnaie rendra les aliments encore plus chers au détail. Pire encore, les dirigeants politiques auront tendance à imprimer plus d’argent et à le distribuer aux gens pour essayer d’empêcher les émeutes de la faim, ajoutant ainsi encore plus d’inflation à l’équation, conduisant à une spirale incontrôlable d’hyperinflation, de pénurie et de famine.

Le problème est que vous ne pouvez pas imprimer de nourriture ou de carburant . Vous pouvez imprimer de la « monnaie », mais plus de papier-monnaie qui circule ne ramène pas de la nourriture sur les étagères. Au contraire, plus vous imprimez d’argent, plus le problème s’aggrave.

Les pays en développement seront les plus durement touchés, où des prix alimentaires de seulement 20 % peuvent faire la différence entre la subsistance et la famine. Les pays développés peuvent absorber davantage d’augmentations de prix sans souffrir de troubles sociaux, mais il existe une réelle limite à l’inflation et à la pénurie que ces pays peuvent également absorber. En fin de compte, alors que la pénurie alimentaire et l’inflation des prix s’aggravent, nous assistons à des émeutes mondiales de la faim, à la famine, à des troubles sociaux et à des révolutions violentes qui se dérouleront à travers la planète au cours des prochaines années.

Conséquences involontaires : comment l’Occident a détruit la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale en essayant de punir la Russie

Tout cela découle des sanctions économiques imposées à la Russie par l’Occident. Ce sont ces sanctions qui ont déclenché les effets en cascade du « protectionnisme des matières premières » qui a conduit à un effondrement accéléré du commerce mondial des céréales, de l’énergie et des engrais. L’effondrement de la chaîne d’approvisionnement mondiale a également aggravé la capacité des agriculteurs à acquérir des pièces essentielles pour faire fonctionner leurs machines, et les prix des engrais ont entraîné une augmentation radicale du coût de la culture des cultures vivrières. (La hausse des prix du carburant est également un facteur énorme qui rend l’agriculture encore plus chère.)

Au Sri Lanka, des émeutes ont éclaté à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant. Bloomberg rapporte que le gouvernement censure déjà les médias sociaux et interdit les rassemblements publics dans le but de réprimer les manifestations qui s’y multiplient :

Plusieurs dizaines de législateurs de l’opposition s’étaient lancés dans une marche vers la place de l’Indépendance à Colombo, défiant un couvre-feu le week-end bien qu’ils aient été arrêtés par des troupes armées. Les restrictions à plusieurs plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, YouTube, TikTok, Twitter et WhatsApp, ont été levées après près de 13 heures, ont rapporté les utilisateurs en ligne.

Le Sri Lanka n’est que le premier signe d’événements à venir pour la majeure partie du monde. Ce n’est qu’une question de moment pour que la pénurie alimentaire et l’inflation des prix se répercutent sur les différents pays et continents.

Et oui, les émeutes de la faim arrivent en Amérique plus tard cette année . Il serait peut-être temps de suivre un cours d’autodéfense de remise à niveau, étant donné que les vols d’épicerie, les pillages et les flash mobs deviendront monnaie courante dans de nombreuses villes américaines.

L’impression folle d’argent créera une « boucle de rétroaction fatale » entraînant une hyperinflation

Joe Biden essaie de blâmer toute l’inflation sur Poutine, mais la simple vérité est qu’une grande partie de l’inflation actuellement subie est le résultat direct des billions d’impressions monétaires qui ont eu lieu pendant la pandémie covid, à la fois sous Trump et Biden.

Les effets les plus récents de la pénurie sont davantage le résultat de Biden et des pays occidentaux dé-plateformant financièrement les banques russes , leur interdisant de négocier en dollars ou en euros, coupant ainsi les importations et les exportations de Russie. Cela a conduit à une pénurie quasi instantanée d’intrants agricoles tels que les engrais, ainsi qu’à une pénurie de cultures vivrières telles que le blé, le maïs, le soja, l’huile de tournesol, etc.

Combiné avec le fait bizarre que l’USDA paie l’agriculture américaine pour détruire leurs récoltes plutôt que de les récolter, nous assistons à une militarisation totale de la pénurie alimentaire contre l’humanité. Suite aux armes biologiques du vaccin contre le dépeuplement, nous sommes maintenant confrontés à un bombardement de tapis de famine de la planète via la pénurie alimentaire artificielle et l’inflation, qui ne feront qu’empirer par encore plus d’impression d’argent. Le budget proposé par Biden pour 2023, par exemple, demande des dépenses budgétaires d’environ 1 000 milliards de dollars tous les deux mois . Cela sera augmenté, bien sûr, par plus d’argent de sauvetage « d’urgence », au point où les États-Unis brûleront bientôt un billion de dollars par mois .

C’est le dernier chapitre de l’éclatement final de l’empire américain et de sa monnaie basée sur la dette qui a été découplée de l’or en 1971. Avec 30 billions de dollars de dette déjà accumulés – et peut-être encore 9 à 10 billions de dollars qui seront dépensés dans le prochain gouvernement exercice financier, nous approchons très rapidement des niveaux d’endettement de 50 000 milliards de dollars au cours des deux prochaines années seulement. Si nous arrivons même jusque-là, l’effondrement du dollar ne sera pas loin derrière.

Tous ceux qui ont des points de QI restants sont en train de fuir le dollar et de se procurer de la nourriture, de l’or, de l’argent, des terres, des véhicules d’occasion, des munitions, des armes à feu, etc. Personne avec n’importe quel cerveau ne veut se retrouver avec des dollars lorsque la musique s’arrête.

