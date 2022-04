https://rmc.bfmtv.com/replay-emissions/estelle-midi/7-francais-sur-10-veulent-changer-de-president-et-la-dynamique-est-pour-marine-le-pen-annonce-bernard-sananes_VN-202204070317.html

LINFO.RE – créé le 7.04.2022 à 11h18 – La rédaction

Le premier tour de l’élection présidentielle se déroulera dimanche 10 avril. A trois jours du scrutin, les souhaits des Français se dessinent petit à petit.

A lire également

À Fleury-Mérogis, des prisonniers ont déjà voté pour la présidentielleVIDEO – Philippe Poutou : « Éric Zemmour (…) fasciste, raciste, accusé d’agression sexuelle »

Les résultats du sondage

Un sondage CSA pour CNEWS, dévoilé ce jeudi 7 avril, a révélé que près de sept Français sur dix veulent avoir un nouveau président de la République. D’après les résultats de l’enquête réalisée en ligne du 5 au 6 avril 2022 sur 1 009 personnes, 66% des personnes enquêtées souhaitent qu’Emmanuel Macron cède sa place à une autre prétendant(e). Dans les détails, 43 % des sondés ont répondu par « oui, tout à fait » et 23 % « oui, plutôt ». Par ailleurs, un tiers des Français souhaitent garder le président-candidat et seuls 13% des personnes enquêtées n’y sont pas du tout favorables.

Les jeunes sont plus favorables à son départ

En ce qui concerne le profil des sondés, les jeunes sont les premiers à souhaiter le départ d’Emmanuel Macron. Ainsi, 79% des 18-24 ans et 74 % des 25-34 ans veulent que le président-candidat ne soit plus reconduit à l’Elysée. De leurs côtés, les plus âgés se montrent moins sévères avec l’actuel chef de l’Etat. Pour preuve, 43 % des 65 ans et plus estiment qu’il ne faut pas changer de président.

Appartenance politique

Du côté de l’appartenance politique, la grande majorité des centristes (91 %) pense qu’Emmanuel Macron doit rester en place. Sans surprise, les partisans de l’extrême droite souhaitent le plus un changement (99 % pour Reconquête, 97 % pour le Rassemblement national). Le score est aussi très élevé du côté de la gauche radicale (95 %). Dans la foulée, 73% des tenants des Républicains souhaitent qu’il ne soit plus reconduit et 63% de ceux du Parti socialiste partagent cet avis.

Voir notre dossier sur la présidentielle

https://www.linfo.re/france/politique/sondage-66-des-francais-souhaitent-un-nouveau-president