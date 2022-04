SONDAGE BFMTV – PRÉSIDENTIELLE: EMMANUEL MACRON ET MARINE LE PEN DÉSORMAIS AU COUDE-À-COUDE AUX DEUX TOURS

Salomé Vincendon

Le 08/04/2022 à 16:51

Partager

Twitter

Emmanuel Macron et Marine Le Pen – Montage photos AFP – Ludovic Marin et Sébastien Bozon

À deux jours du premier tour de l’élection présidentielle, l’écart se réduit encore entre le président sortant Emmanuel Macron, et la candidate du RN Marine Le Pen, selon notre dernier sondage Elabe Opinion 2022, publié ce vendredi.

Marine Le Pen pourrait-elle obtenir plus de voix qu’Emmanuel Macron au premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche? L’écart s’est encore réduit entre les deux candidats, selon notre dernier sondage Elabe Opinion 2022, publié ce vendredi pour BFMTV L’Express et SFR.

Le président sortant Emmanuel Macron (LaREM) y est crédité de 26% d’intentions de vote (-2 points par rapport au dernier sondage des 4 et 5 avril), et Marine Le Pen (RN) obtient 25% (+2 points).

Un résultat aussi serré au second tour

Au second tour, l’écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se réduit également, avec seulement deux points d’écart: le président sortant est à 51% (-2) et Marine Le Pen à 49% (+2). Elabe précise toutefois que 21% des personnes interrogées « n’ont pas exprimé d’intention de vote ».

Le resserrement de l’écart entre ces deux candidats s’explique par deux phénomènes selon les sondeurs: « une dynamique 1er tour très favorable à Marine Le Pen (+2) et défavorable à Emmanuel Macron (-2) », mais aussi « un meilleur report de voix des électeurs de 1er tour d’Éric Zemmour (82%, +10) et de Valérie Pécresse (34%, +6) en faveur de Marine Le Pen, par rapport au début de semaine ».

En troisième position, Mélenchon progresse encore

Quant aux intentions de vote pour les autres candidats au premier tour, à la troisième place, le candidat de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon affiche lui aussi une dynamique à la hausse, avec 17,5% d’intentions de vote (+2). Mais il ne passe pas pour l’instant au second tour, selon nos résultats.

Les autres candidats restent assez loin derrière ce trio de tête: en quatrième place on retrouve Éric Zemmour (Reconquête!) avec 8,5% (-0,5), puis la candidate Les Républicains Valérie Pécresse avec 8%, un résultat égal au précédent sondage, devant le candidat écologiste Yannick Jadot, crédité de 4% d’intentions de vote (-1).

https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/sondage-bfmtv-presidentielle-emmanuel-macron-et-marine-le-pen-desormais-au-coude-a-coude-aux-deux-tours_AN-202204080463.html

Intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle © Elabe

Viennent ensuite: le candidat de Debout La France Nicolas Dupont-Aignan avec 2,5% (+0,5), celui du Parti communiste Fabien Roussel à 2,5% (=) et Jean Lassalle (Résistons!) à 2,5% également (-0,5). La socialiste Anne Hidalgo stagne elle à 2%, Philippe Poutou (NPA) est à 1% (-0,5), et Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) à 0,5%.

PUBLICITÉ

24% des personnes déclarant aller voter « pourraient changer d’avis d’ici à l’élection »

65% (+3) des personnes interrogées inscrites sur les listes électorales se disent « tout à fait certaines » d’aller voter. Un chiffre « nettement inférieur » à celui mesuré en 2017 à la même période, soit deux jours avant l’élection, note Elabe: il était alors de 71%. Avec ces données, l’institut de sondage « projette un niveau de participation au 1er tour de l’élection présidentielle 2022 entre 70% et 74%. »

13% (=) des sondés « envisagent sérieusement » d’aller voter, et 22% (-3) « n’iront probablement voire certainement pas voter ».

À noter que parmi ceux qui ont l’intention d’aller voter, seulement 76% (+4) se disent sûr de leur choix. 24% (-4) des sondés déclarent eux qu’ils « pourraient changer d’avis d’ici à l’élection », ce qui, étendu à toute la population votante, représenterait 8 millions de personnes indécises.

SUR LE MÊME SUJET

Présidentielle: confinés, les 4800 Français de Shanghaï ne pourront pas voter pour le premier tour

Selon notre sondage, les personnes les plus sûres de leur choix sont les électeurs de Marine Le Pen (85%, +1) et d’Emmanuel Macron (84%, +2), devançant les potentiels électeurs d’Éric Zemmour (81%, +2), de Jean-Luc Mélenchon (80%, +4) et de Valérie Pécresse (78%, +4). « À quelques jours du scrutin, la sureté du choix des potentiels électeurs de Yannick Jadot reste très fragile », note Elabe, avec « 47% sûrs, 53% pourraient changer d’avis ».

https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/sondage-bfmtv-presidentielle-emmanuel-macron-et-marine-le-pen-desormais-au-coude-a-coude-aux-deux-tours_AN-202204080463.html