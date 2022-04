⚡SUIVI – Ce sont les retraités et les plus de 60 ans [qui sont majoritairement les seuls à être pour la retraite à 65 ans (Elabe)] qui s'apprêtent à se déplacer dimanche pour aller voter, indique la dernière enquête du Cevipof, réalisée sur un échantillon de 12.600 personnes… pic.twitter.com/JD8NFHXmUL — Brèves de presse (@Brevesdepresse) April 6, 2022

Ceux qui vont s'abstenir vont faire élire Macron.



Parce que les vieux, eux, ne s'abstiennent pas, et ils votent presque tous Macron, comme leur suggère leur télé, toute la journée.



Si "le démon" est celui qui divise, la procédure de l'élection est littéralement démoniaque. — Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) April 10, 2022

2022 : notre génocide en grand a commencé

Publié le avril 10, 2022 par Le Saker Francophone

Avril 2022 – Source Nicolas Bonnal

On nous coupe l’énergie sur ordre (désolé, l’énergie c’est la vie) ; les prix augmentent de 20% ce lundi 4 avril en Allemagne social-démocrate-écolo, et de 20% sans doute chaque semaine ; la Pologne fait installer un stock nucléaire sur son sol (« la scène se passe en Pologne, c’est-à-dire nulle part », disait Jarry dans Ubu) ; l’UE se passera du gaz russe et le fera quand tous dans l’UE seront morts ; Macron sera réélu ou on aura un candidat qui se soumettra aussi bien au diktat nazi des ricains ; le litre d’essence va monter à cinq euros ; les cyclistes du Paris-Nice ou les tennismen en Floride crèvent comme des mouches, mais tout le monde est content, car trop prostré par la télé et les médicaments. Les journalistes qui recopient les bulletins de l’OTAN se comportent par corruption bénigne ou par idéal politique (Reset, transhumanisme, écologie, ce qu’on voudra) comme de vrais vecteurs d’extermination, exactement comme les hommes/femmes politiques qu’ils ont contribué à mettre au pouvoir pour vacciner et affamer tout le monde.

Le tout comme à la parade ! Ce que Céline a décrit en son temps, nous le revivons. Il y a une récurrente pulsion de mort chez ces lemmings occidentaux. On n’est qu’au début du temps du vaccin qui entre deux famines sera renforcé par Leyen-Breton-Lagarde par une identité numérique vers laquelle les cons se rueront ; car les cons sont en forme ; autour de moi en Espagne ce ne sont que cris de haine contre la Russie qui commet 666 Oradour-sur-Glane par demi-heure. Il n’y a plus d’inflation, il n’y qu’une impatience de mort, car on veut mourir pour cette guerre, on veut mourir pour faire le bien, on veut mourir humanitaire. On les affamera et ils s’en foutent. L’important c’est du tuer le méchant qu’on leur a montré à la télé. Rien d’autre dans leur crâne.

Des naïfs croient que tout va mieux ailleurs. Avec des confinements incessants en Chine, des taux à 20% en Russie, des famines et des émeutes frumentaires en Afrique et au Maghreb je vous souhaite du plaisir. Il est impossible de rentrer dans un pays (je repensais à des canyons perdus…) sans montrer patte vaccinale très blanche. On ne rigole ni pour vous vacciner, ni pour vous tester ni pour vous confiner (au cas où bien sûr…). Bref Bill Gates et son OMS ont gagné la partie avec les politiciens et fonctionnaires locaux et ils transforment tout voyage de libération en cauchemar absolu.

Restons en Europe car c’est ici qu’ils veulent nous faire mourir dans leur beau camp de concentration électronique. La seule planche de salut ce n’est bien sûr pas l’élection pestilentielle qui est risible cette année. Certes il vaudrait mieux sortir Macron ce qui semble possible. Mais surtout il faudrait une révolte sensationnelle, intégrale ; une révolte de gilets jaunes, car il y a un moment où il faudra décourager l’adversaire, le politique, le bureaucratique, le journalistique. Celui qui rêve de t’exterminer sur commande.

