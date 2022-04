LETTRE OUVERTE A TOUS LES PONCE PILATE

Hier nous avons écouté le discours parfaitement construit, rassembleur et respectueux de l’ensemble des Français, prononcé avec chaleur et modestie par la candidate en charge de délivrer la nation de son fossoyeur, le banquier sous-fifre de la haute finance, qui en est le chargé de pouvoir depuis 2017.

Moins de 24 heures après c’est la haine et le mépris qui déferlent en vagues successives sur les médias, qu’ils soient radio- ou télédiffusés, sans compter les journaux et les manifestations « spontanées » vivement organisées – planifiées ? – dans quelques grandes villes.

Tous interpellent ceux qui, sous une étiquette ou une autre, de l’extrême gôche à la bonne droâte en passant par le marais, n’ont pas voté pour Macron. Ils les abjurent de faire barrage à l’EXTRÊME DROITE sinon en votant pour celui qui a exprimé son envie d’emmerder une catégorie de Français de plusieurs millions de sous-citoyens, du moins en s’abstenant ou en allant à la pêche le 24 avril.

Nous sommes dans la semaine sainte et l’idée vient naturellement à l’esprit de rappeler l’immense responsabilité de Ponce Pilate dans ce qui peut s’appeler le meurtre du Christ voté à la majorité des pharisiens avec l’abstention du représentant de l’empire romain. A tous ceux qui prévoient de joindre leur bulletin à ceux des pharisiens d’aujourd’hui, à tous ceux qui vont s’en laver les mains en glissant un bulletin blanc dans les urnes ou en allant tranquillement à la pêche ou piqueniquer en famille, que dire sinon de prendre conscience qu’en agissant ainsi vous serez complices du meurtre organisé de la France et de notre nation.

Le diable n’est pas cette mère de famille blonde dans la force de l’âge et expérimentée, pas plus d’extrême droite que ne l’était le Chevènement de 2002, simplement proche du peuple de France et apte à en comprendre les aspirations, et non populiste comme on aime à nommer ceux qui ont cette capacité. Le diable a l’allure d’un homme encore jeune et de bonne famille comme on dit, celle du gendre dont rêvent les bons bourgeois, au profil de gravure de mode, beau parleur, capable de se contredire dans la même phrase avec une assurance et une insolence qui stupéfient, arrogant avec ses concitoyens, méprisant avec les simples. Comment pourrait-il aimer la France et son peuple dont il ne connait pas histoire et qu’il ne peut donc pas comprendre, dénué de toute empathie, narcissique, niant même l’existence de notre propre culture. Intelligent, dit-on ou croit-on. Mais qu’est-ce que l’intelligence sans sensibilité ? Al Capone aussi était intelligent… Et alors ?

La vérité est que si l’on peut ne pas partager la vision du monde qu’en a la candidate du Rassemblement National, ne pas lui apporter son soutien, c’est participer de la disparition d’une France au passé contrasté, riche et plein de vie, dont nous ne sommes que les simples dépositaires.

L’autre projet déjà bien avancé est celui de ceux qui veulent sa dispersion en de multiples régions en même temps que sa dissolution dans une communauté européenne ouverte à tous les migrants de la Terre, le nom donné à celui d’envahisseurs. Le projet du candidat à sa propre succession, celui qui nous a enfermés des mois durant en résidence surveillée sur l’avis d’un conseil qui n’a de scientifique que le nom, celui qui veut voir 66 millions de Français « vaccinés » au plus grand profit de l’industrie pharmaceutique et à la grande douleur de ceux qui découvrent peu à peu les effets secondaires à court, moyen puis long termes. Un projet d’essence satanique pour promouvoir un monde peuplé d’humanoïdes privés de toute liberté et d’autonomie.

Claude GAUCHERAND Moëlan sur mer, le 11 avril 2022