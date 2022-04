Blog russe :

Poutine nous prive des derniers espoirs



Le discours d’hier de Poutine est devenu, je le vois, si décevant que jusqu’à présent, même son texte intégral n’a été publié nulle part – les publications ont peur de le citer en entier. Après tout, si pour exprimer en un mot son humeur générale, alors ce sera HUMILITÉ. Ce qui m’a le plus frappé, c’est la façon dont Poutine a décrit le « dépassement des sanctions » de la Russie – qui, selon même les Américains eux-mêmes, sont officiellement qualifiées d' »infernales », de « sataniques » et de « paralysantes ». Alors qu’a dit Poutine ? Que la Russie « contourne » ces sanctions, « cela ne fonctionnera pas dans un pays – vous devez en trouver un autre, si cela ne fonctionne pas dans celui-ci – trouvez-en un troisième, un quatrième … »



Que de mélancolie et d’impuissance retentissent dans cette énumération ! Oui oui. Pas par l’Iran – donc par l’Inde, pas par l’Inde – donc par la Corée du Nord. Il n’y avait même pas un soupçon de quelque chose de victorieux – comme « nous les forcerons », « toutes les sanctions seront levées », « nous avons des moyens de les convaincre de refuser », etc., en général – au moins quelque chose ! Non. « Nous devons développer notre propre substitution des importations au lieu des composants occidentaux. » Merde – rien que vous ayez dit exactement la même chose il y a 8 ans, et même il y a 12 ans, alors que même les sanctions elles-mêmes n’étaient pas encore là ?



Et puis quelques mantras absolument puérils sur « nous devons combattre la bureaucratie » et « je crois aux petites entreprises ». À propos de l’Ukraine, il a spécifiquement souligné que l’objectif principal (!!) de toute « l’opération spéciale » était, comme il s’est soudainement avéré, de sauver … le peuple souffrant du Donbass ! Avez-vous vu? Et puis pourquoi sont-ils allés près de Kiev avec des groupes de chars ? Le Donbass n’est pas là, ay !



C’est-à-dire que le refrain général est le suivant : nous, chers amis, sommes maintenant dans la merde, il n’y a pas d’issue, nous allons donc endurer, souffrir et nous adapter d’une manière ou d’une autre.



En principe, la franchise est louable, tout est exactement comme ça – mais où, dans ce cas, y a-t-il une indication de sa propre culpabilité ? Ou est-ce que tout s’est fait tout seul ?









