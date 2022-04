Toujours est-il que nous pouvons conjecturer, sans risque de nous tromper, que Marine Le Pen ne l’emportera pas au second tour, ce, malgré l’appel de Zemmour à voter pour elle. L’équation personnelle de la fille du Menhir y sera invinciblement pour quelque chose. Depuis la fondation du Front national, les Le Pen, père et fille, nous ont hélas habitué à de menues victoires tout comme à d’itératives défaites. Mais il y a pire, en vérité. Si l’on additionne les voix du camp des progressistes » (Macron, Mélenchon, Hidalgo, Jadot, Roussel, Poutou et Arthaud), on s’aperçoit qu’il constitue pas moins de 21 millions du corps électoral (qui s’élève à 48 747 914 inscrits sur les listes électorales), soit plus de 58 % des votants, ce qui ramène l’autre camp, celui de la « droite » lato sensu (Le Pen, Zemmour, Pécresse, Lassalle, Dupont-Aignan), à moins de 40 % avec un petit contingent de 14 millions de votants. Les « anywhere » l’emporteront largement sur les « somewhere », lors même, évidemment, que les reports de voix ne s’opèreront pas automatiquement (Marine Le Pen pouvant même bénéficier de quelques milliers de voix mélenchonistes) ni intégralement.

De plus, avec 12 824 135 d’abstentionnistes (soit 26 % du corps électoral), difficile d’imaginer une victoire de Le Pen, ces derniers ne s’étant guère mobilisés le 10 avril, en dépit d’une offre électorale relativement éclectique. Le Pen se heurtera au plafond de verre que ces mêmes abstentionnistes, par une redoutable force d’inertie, l’empêchent de dépasser faute de lui procurer un réservoir de voix utile et nécessaire.

Car, si Zemmour, malgré son Waterloo électoral, est, néanmoins, parvenu à faire exploser une droite « républicaine », à l’instar de Macron, il y a cinq ans avec la gauche socialiste, rien ne présage d’une recomposition du paysage dextrogyre sur les ruines fumantes des LR. Outre les querelles d’ego et de chapelles, force est de constater qu’il n’y a plus rien à attendre de ce peuple de France que 40 ans de libéral-socialisme et d’Éducation nationale progressiste ont, dans une large majorité, rendu totalement acquis à l’immigration de masse, à l’islamisation et à la servitude volontaire. Nous ne faisons plus « peuple », tant notre décrépitude intellectuelle, spirituelle et morale se trouve considérablement avancée. Nous sommes désormais entrés dans une très longue nuit que d’aucuns ont pu appeler « déclin » (Oswald Spengler), voire « décadence », comme Julien Freund.

À ce propos, il importe de préciser que nous n’en sommes plus aux gémissements et aux lamentations. C’est trop tard et il eut fallu mener, jadis et naguère, des combats autrement plus radicaux – sinon violents – pour endiguer ce qui advient.