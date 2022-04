Quand l’UE compte sur la réélection de Macron pour imposer un embargo sur le gaz russe

Imposer un embargo sur le gaz russe pour affaiblir la Russie : telle est l’ambition de l’Union Européenne, dans une démarche suicidaire qui devrait provoquer un renchérissement des prix. Mais… le sujet ne sera posé qu’après le 24 avril, lorsque Macron sera réélu. Du moins les instances européennes le pensent-elles. Voilà un élément de plus qui montre que la caste méprise le suffrage universel et considère la réélection de Macron comme d’ores et déjà acquise.

L’Union Européenne compte bien jouer un coup pendable à ses concitoyens (et à ses industries) en imposant un embargo sur le gaz russe, l’arme fatale repoussée tant de fois depuis le 24 février, jour où l’Armée de Poutine a franchi la ligne rouge de l’invasion en Ukraine.

Petit problème : cet embargo suscitera une spéculation immédiate et une flambée des prix des matières premières (toutes celles qui sont transformées en énergie) qui rendra l’inflation insupportable et suscitera immédiatement des tensions sociales.

L’UE donne un coup de pouce à Macron

Comme l’a indiqué le New York Times hier, l’Union attend donc patiemment le second tour des élections présidentielles en France et la réélection d’Emmanuel Macron pour lancer ce nouveau cycle de sanctions contre la Russie.

Agir avant le 24 avril serait susceptible de favoriser Marine Le Pen en soulignant tout l’impact de la désastreuse stratégie européenne sur le pouvoir d’achat des Français (et des Européens au sens large).

Pour aider Macron, l’Union sursoit, convaincue que Marine Le Pen sera battue.

Un affrontement caste contre caste

Progressivement, la campagne pour les présidentielles vire donc à l’affrontement caste contre caste. Les mondialistes sont fidèles à leur ligne à la Mc Kinsey, tout entière fondée sur l’argument d’autorité : d’un côté, le candidat sérieux, de l’autre côté, la clown.

On comprend la vision du monde que ce sophisme véhicule : la caste mondialiste a les clés de l’avenir, et la leader populiste est une bonne à rien, coupable par avance de tous les malheurs qui arriveront.

Au fond, il n’y a plus de débat sur les idées, il y a un simple affrontement de caste. Ceux qui ne partagent pas la vision mondialiste seront bannis parce qu’ils ne sont pas sérieux et prétendent, que dis-je ? ont l’arrogance de proposer une vision du monde alternative.

Les risques d’une stratégie du tout ou rien

Pour le camp de la caste mondialisée, cette stratégie représente une importante prise de risque. En effet, elle est tout entière fondée sur le contraste entre le profil technocratique d’Emmanuel Macron et son port de tous les codes implicites qui caractérisent sa caste, d’un côté, et d’un autre côté le profil plus “populaire” de Marine Le Pen, candidate hors système, voire anti-système.

La stratégie ne fonctionne que si et seulement si Emmanuel Macron conserve son avantage social. Si, par exemple, lors du débat du deuxième tour, Marine Le Pen parvenait à le déstabiliser et à remporter le match, l’effet serait dévastateur pour la caste.

Plus que jamais, l’élection se jouera donc sur le débat du mercredi 20 avril.

