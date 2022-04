La guerre en Ukraine épuise l’arsenal démocratique américain

Les alliés occidentaux sont confrontés à un choix : envoyer plus d’armes à Kiev ou conserver leurs stocks pour leur propre défense.

L’Amérique suit une stratégie d’arsenal de la démocratie en Ukraine : elle a évité une intervention directe contre les envahisseurs russes, tout en travaillant avec des alliés et des partenaires pour fournir de l’argent et des armes au gouvernement de Kiev.

Cette stratégie, qui rappelle le soutien américain à la Grande-Bretagne en 1940-41, a fait des merveilles. Pourtant, alors que la guerre atteint un stade critique, alors que les Russes se préparent à consolider leur emprise sur l’est de l’Ukraine, l’arsenal de la démocratie s’épuise.

Cela pourrait entraîner une pénurie fatale pour les forces ukrainiennes dans ce conflit, et cela révèle les faiblesses américaines qui pourraient être mises à nu lors du prochain combat entre grandes puissances.

De tout le soutien que les États-Unis et leurs amis ont fourni à l’Ukraine, les armes ont le plus compté. Les livraisons de drones, d’armes antichars et antiaériennes, de munitions et d’autres capacités ont aidé l’Ukraine à faire des ravages sur les forces russes alors même que Moscou a démoli la base industrielle du pays.

Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées américains, a déclaré au Congrès que l’Occident avait livré 60 000 armes antichars et 25 000 armes antiaériennes à Kiev. Le Pentagone prépare actuellement des plans pour expédier de l’artillerie supplémentaire, des drones de défense côtière et d’autres matériels en Ukraine. La Maison Blanche a annoncé mercredi un nouveau paquet de 800 millions de dollars comprenant des hélicoptères et des véhicules blindés de transport de troupes.

Mais le président Joe Biden n’a jamais prévu une guerre comme celle-ci. L’ hypothèse était que la Russie conquérirait rapidement une grande partie du pays, de sorte que les États-Unis soutiendraient une insurrection ukrainienne mijotée et de faible intensité. Au lieu de cela, la résistance réussie de l’Ukraine a conduit à un combat conventionnel continu et de haute intensité, avec une consommation prodigieuse de munitions et une usure intense des ressources militaires clés.

Les responsables du Pentagone disent que Kiev subit chaque jour une semaine de livraisons de munitions antichars. Il manque également d’avions utilisables alors que les frappes aériennes russes et les pertes au combat font des ravages. Les munitions sont devenues rares à Marioupol et dans d’autres régions.

Cela place les pays occidentaux devant un choix difficile entre fournir davantage de fournitures à l’Ukraine ou gérer des capacités limitées dont ils pourraient avoir besoin pour leur propre défense.

L’Allemagne a refusé de transférer des chars à l’Ukraine au motif qu’elle ne peut tout simplement pas les épargner . Le Canada a rapidement manqué de lance-roquettes et d’autres équipements dont les Ukrainiens ont désespérément besoin. Les États-Unis ont fourni un tiers de leur stock global de missiles antichars Javelin. Il ne peut pas facilement livrer plus sans laisser ses propres arsenaux gravement épuisés – et cela peut prendre des mois ou des années pour augmenter considérablement la production.

Avant que les États-Unis n’entrent dans la Seconde Guerre mondiale, le président Franklin Roosevelt et ses conseillers militaires se sont engagés dans des débats intenses sur la question de savoir si les États-Unis devaient précipiter les armes vers une Grande-Bretagne assiégée ou s’y accrocher au cas où l’Amérique devait se défendre. La stratégie d’arsenal de la démocratie de Biden atteint un point d’inflexion similaire en Ukraine.

Kiev aura besoin de beaucoup plus de soutien occidental pour repousser les forces russes rassemblées à l’est, où un terrain relativement ouvert est moins favorable à la défense. Il aura également besoin d’armes plus sophistiquées, telles que des chars et des avions, pour priver la Russie d’un avantage décisif – et peut-être prendre l’offensive si l’offensive orientale de Moscou faiblit. La solide résistance ukrainienne a donné à Kiev une chance raisonnable de gagner cette guerre, mais le coût de toute victoire, en équipement pas moins qu’en vies, sera stupéfiant.

Pour la même raison, la guerre en Ukraine donne à réfléchir aux problèmes auxquels les États-Unis eux-mêmes seraient confrontés dans un conflit contre la Russie ou la Chine. S’il était contraint d’entrer en guerre en Europe de l’Est ou dans le Pacifique occidental, Washington épuiserait ses stocks de missiles, de munitions à guidage de précision et d’autres capacités critiques en quelques jours ou semaines. Il subirait probablement de graves pertes de chars, d’avions, de navires et d’autres actifs sophistiqués, coûteux et difficiles à remplacer.

Pendant la Première Guerre mondiale, les offensives de 1914 ont conduit à la «famine d’obus» alors que les combattants européens épuisaient leurs arsenaux. Préparez-vous à la « famine de missiles » s’il y a une guerre entre grandes puissances.

Au cours des guerres mondiales du siècle dernier, la base manufacturière inégalée de l’Amérique l’a finalement propulsée vers la victoire. Mais aujourd’hui, reconstituer l’arsenal du monde libre n’est peut-être pas si facile .

Le leadership économique américain ne repose plus principalement sur le secteur manufacturier. Les pénuries de machines-outils, de main-d’œuvre qualifiée et de capacités de production inutilisées pourraient ralentir un effort de réarmement en temps de guerre. Les États-Unis ne peuvent pas rapidement augmenter la production de missiles Stinger pour l’Ukraine, par exemple, car la main-d’œuvre nécessaire pour le faire n’existe plus.

Les stocks américains d’armes clés sont plus petits qu’on ne pourrait l’imaginer, en partie à cause des contraintes de production et en partie parce que la majeure partie du budget d’environ 750 milliards de dollars du Pentagone va à la main-d’œuvre, aux soins de santé et à d’autres choses que les balles et les bombes.



Ne pariez pas contre la première économie mondiale – et tous ses alliés démocratiques – dans une longue guerre. Mais ne pensez pas que l’Amérique produirait sans effort ce dont elle a besoin pour gagner.

Le problème n’est pas insoluble. Des investissements plus importants dans la base industrielle de la défense et des achats et des stocks plus agressifs de munitions clés peuvent aider. La création d’un corps industriel de réserve (des civils qui ont une formation de base en temps de paix pour pouvoir contribuer à la production en temps de guerre) mérite d’être explorée. Des alliés, comme le Japon, pourraient être en mesure d’ aider les États-Unis à augmenter leur production dans la construction navale et dans d’autres domaines.

Les petites guerres préfigurent généralement ce qui est à venir dans les grandes guerres . Le conflit en Ukraine montre ce qu’il faudra pour maintenir l’arsenal démocratique à la hauteur de la tâche.

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-04-14/russia-ukraine-war-u-s-is-running-out-of-weapons-aiding-kyiv

